البرازيل تسجل أكثر من 68 ألف إصابة جديدة و2595 وفاة بفيروس كورونا

سجلت البرازيل 68 ألفا و333 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 14 مليونا و659 ألفا و11 حالة.



وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد بواقع 2595 وفاة جديدة ليصل تراكمي الوفيات إلى 403 آلاف و781 وفاة.



وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.