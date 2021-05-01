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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحلقة 18 من مسلسل موسى تشعل السوشيال ميديا

مسلسل موسى
مسلسل موسى

تصدرت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل “موسى” مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

بدأت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل موسى، بتعرض موسى (محمد رمضان) لمحاولة قتل من المعلم وهبة (سيد رجب)، أثناء سفر الأول إلى غزة، فيتلقى طلقا ناريا داخل القطار من شخص ملثم، ليفر الركاب في فزع من الموقف، بينما حاول البعض إسعافه وهو ينازع الموت. 

وتقبل شفيقة (هبة مجدي) طلب شهاب باشا (صبري فواز) وتتزوجه، ويتم زفافهما، ولكن شقيقة الأخير تذهب لتوبيخ شفيقة، ولكن الباشا يقوم بطردها، في الوقت الذي يقوم فيه المعلم وهبة بإعطاء أموالًا للمأجور الذي أطلق الرصاص على موسى، وفر هاربًا. 

وتشك المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) في شقيقها المعلم وهبة، وينتابها القلق تجاه حبيبها موسى، لكن وهبة يخدعها، ويقول لها أن موسى أخذ البضاعة وهرب إلى بلده في الصعيد. 

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يتم نقل موسى إلى مستشفى بواسطة ركاب القطار، ويظل في حالة خطرة، إذ يدخل في حالة من فقدان الوعي، يرى خلالها أحلامًا عن والدته وشقيقه المتوفيان، تختتم أحداث الحلقة الثامنة عشر لمسلسل موسى. 

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

 

محمد رمضان صبرى فواز حمدي الوزير عبير صبري مسلسل موسى سيد رجب منذر رياحنة هبة عبد الغني

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