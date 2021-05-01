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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل يقلل التدخين من تأثير لقاح كورونا؟.. تفاصيل

هل يمكن للتدخين أن
هل يمكن للتدخين أن يقلل من تأثير لقاح فيروس كورونا؟

أكدت دراسة جديدة، أن الطريقة الوحيدة لمنع الإصابة بعدوى كورونا هي التطعيم، بسبب زيادة عدد الحالات فيتم تسريع عملية التطعيم. 


والسؤال الشائع بين المدخنين هو هل يمكنهم التدخين بعد تلقي التطعيم؟ إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول التدخين والتطعيم وفقا لموقع “timesofindia”.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن الأشخاص الذين يدخنون أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا ، وبالتالي من المهم بالنسبة لهم الحصول على التطعيم في أسرع وقت ممكن.

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وافادت الدراسة، إن التدخين يقلل أيضًا من سعة الرئة ويزيد من خطر الإصابة بالعديد من أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، أضافت العديد من التقارير أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بنتائج كورونا الشديدة.

وناشدت الدكتورة فيشاكا، أخصائية تغذية، عدم التدخين بعد أخذ اللقاح الأول من لقاح فيروس كورونا التاجي لأنه يقلل من استجابة الجسم المضاد للعديد من اللقاحات، يمكن للمدخنين حتى استخدام لصقة النيكوتين أومضغ اللبان إذا لزم الأمر ولكن لا ينبغي أن يدخنوا.


وتابعت أخصائية التغذية، يجب على المدخنين محاولة القيام ببعض تمارين التنفس لتقليل التوتر، ولكن لا يقتصر الأمر على التدخين فحسب، بل حتى استهلاك الكحول يمكن أن يضعف استجابة الجهاز المناعي للقاح، وبالتالي، يجب على الشخص تجنب تناول الكحول قبل ثلاثة أيام من الحصول على اللقاح. ويجب تجنب الإفراط في الشرب لمدة 45 يومًا قبل الحصول على اللقاح.

 

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