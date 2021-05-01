بشرى سارة.. اعتماد لقاح جديد لـ كورونا مناسب للأطفال من "فايزر"

لقاح مناسب للأطفال

تقدمت شركة "فايزر" للحصول على الموافقة الأوروبية لمنح اللقاح ضد فيروس كورونا للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاما، لتكون هذه أول موافقة على إعطاء لقاح مناسب للأطفال.

لقاح للأطفال ضد فيروس كورونا





أفادت الشركة، بأنها قدمت بالفعل جرعة معتدلة من اللقاح للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر، للموافقة عليها في الولايات المتحدة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل" البريطانية.





وقد تستغرق الموافقة على لقاح فيروس كورونا المناسب للأطفال عادةً بضعة أسابيع، وفي حال الموافقة، يمكن إعطاء اللقاحات الأولى للأطفال في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يونيو.



وقال أوغور شاهين، مؤسس شركة BioNTech الألمانية التي طورت لقاح Pfizer، أنه إن تمت الموافقة على اللقاح ضد فيروس كورونا المخصص للأطفال فسوف يوفر لهم حماية كبيرة.

لقاح للأطفال ضد فيروس كورونا



وأضاف البروفيسور شاهين، إلى أن دراسات الاختبار الأميركية أظهرت أن اللقاح كان جيد التحمل لدى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر، ونتج عنه استجابة عالية من الأجسام المضادة، مما يوفر حماية جيدة من فيروس كورونا Covid-19.



وأشار شاهين، إلى ان اللقاح أيضا مصرح للبالغين فقط في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فقد تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة لمن هم في سن 16 عامًا فما فوق.



وكشفت الاختبارات عن تأثيرات لقاح فايزر ضد فيروس كورونا مناسب للأطفال الصغار في للفئة العمرية من 5 إلى 12 عامًا، ومن ستة أشهر إلى أربع سنوات.