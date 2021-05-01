خبير: نستهدف فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية بالخارج

قال كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى إلى زيادة الرقعة الزراعية وفتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية بالخارج، مما يؤدي إلى زيادة صادرات مصر الزراعية.



وأضاف “العمدة” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباحنا مصري” المذاع على “أخبار مصر”، خلال أزمة كورونا حققت الخضروات والفاكهة المصرية زيادة كافية فيما يخص التصدير إلى الخارج، موضحا أن الصادرات الزراعية المصرية تنطبق عليها شروط الصحة والسلامة العالمية.



وأوضح أن الدولة تعمل على أكثر من مسار من أجل تحسين الإنتاج الزراعي من خلال استخدام الأساليب الحديثة للزراعة وتطبيق شروط الصحة العالمية.



ولفت إلى وجود فحص وتدقيق على الصادرات الزراعية من الداخل والخارج، منوها إلى أن الحجر الزراعي يتابع ويقيم كافة الصادرات لأنها تمثل سمعة مصر بالخارج.



