لأول مرة.. صور تجسسية لإصدار AMG من مرسيدس EQS الكهربائية أثناء اختباره

تعمل معظم شركات السيارات العالمية الآن على التحول إلى السيارات الكهربائية، والابتعاد عن السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلى ، بل وتعمل أيضا على إنتاج نسخ عالية الأداء من طرازاتها الشهيرة.

وكانت شركة مرسيدس لصناعة السيارات الألمانية، عالية الأداء والفاخرة، وأعلنت أنها بالفعل تعمل على نسخة عالية الأداء من سيارتها الكهربائية ، وهذا من خلال إصدار AMG من EQS الكهربائية بالكامل الجديدة.

ورصدت مؤخرا عدسات المصورين التجسسية نموذج مموه من إصدار AMG من EQS الكهربائية بالكامل الجديدة ، عالى الاداء والذى ظهر بمآخذ هواء خلف العجلات الخلفية، ولكن التمويهات تُخفي التمويهات مآخذ الهواء الأخرى ، بالاضافة الى أقراص المكابح الصفراء الكبيرة التى لم تستطيع مرسيدس اخفائها .

وسيولد إصدار AMG من مرسيدس EQS الكهربائية المزود بأحدث التقنيات قوة 715 حصان، وعلى الرغم من صعوبة تمييزه عن الإصدارات الأخرى بسبب التمويهات.

يُذكر أن EQS 580 القياسية تحصل على قوة 516 حصان و854 نيوتن.متر من عزم الدوران، وهذا يكفي لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم/سا في 4.3 ثانية، في حين يبلغ وزنها 2,582 كجم، ويُتوقع أن يأتي إصدار AMG بوزن أقل.

وقامت مرسيدس بتسجيل علامات تُجارية باسم EQS43 وEQS53 وEQS63، لذا يُمكننا أن نُخمن أن هذه ستكون أسماء الإصدار عالي الأداء، ويُتوقع أن تنطلق السيارة لأول مرة في أواخر هذا العام أو أوائل عام 2022.