عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة.. صور تجسسية لإصدار AMG من مرسيدس EQS الكهربائية أثناء اختباره

صدى البلد

تعمل معظم شركات السيارات العالمية الآن على التحول إلى السيارات الكهربائية، والابتعاد عن السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلى ، بل وتعمل أيضا على إنتاج نسخ عالية الأداء من طرازاتها الشهيرة.

وكانت شركة مرسيدس لصناعة السيارات الألمانية، عالية الأداء والفاخرة، وأعلنت أنها بالفعل تعمل على نسخة عالية الأداء من سيارتها الكهربائية ، وهذا من خلال  إصدار AMG من EQS الكهربائية بالكامل الجديدة.

ورصدت مؤخرا عدسات المصورين التجسسية نموذج مموه من إصدار AMG من EQS الكهربائية بالكامل الجديدة ، عالى الاداء والذى ظهر بمآخذ هواء خلف العجلات الخلفية، ولكن التمويهات تُخفي التمويهات مآخذ الهواء الأخرى ، بالاضافة الى أقراص المكابح الصفراء الكبيرة التى لم تستطيع مرسيدس اخفائها .

وسيولد إصدار AMG من مرسيدس EQS الكهربائية المزود بأحدث التقنيات قوة 715 حصان، وعلى الرغم من صعوبة تمييزه عن الإصدارات الأخرى بسبب التمويهات.

يُذكر أن EQS 580 القياسية تحصل على قوة 516 حصان و854 نيوتن.متر من عزم الدوران، وهذا يكفي لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم/سا في 4.3 ثانية، في حين يبلغ وزنها 2,582 كجم، ويُتوقع أن يأتي إصدار AMG بوزن أقل.

 

وقامت مرسيدس بتسجيل علامات تُجارية باسم EQS43 وEQS53 وEQS63، لذا يُمكننا أن نُخمن أن هذه ستكون أسماء الإصدار عالي الأداء، ويُتوقع أن تنطلق السيارة لأول مرة في أواخر هذا العام أو أوائل عام 2022.

إصدار AMG EQS الكهربائية أسعار مرسيدس المستعملة شركة مرسيدس اخبار السيارات

موضوعات متعلقة

السيطرة على حرق شب فى برج للاتصالات بالمعادي

سقوط طبيب مزيف أجرى جراحة خاطئة لطفلة بـ الخصوص

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم بعد تناولهم وجبة بطاطس ببنها

اندلاع حريق في ٤ منازل بمركز أبوتشت بقنا

إصابة زوجين وطفليهما في حريق شقة بشبرا الخيمة

السيطرة على حريقين فى شقة سكنية ومطعم بالقليوبية

السيطرة على حريق شب فى مبنى نقابة المعلمين بطوخ

مصرع عجوز وإصابة ٥ أشخاص في حريق منزل بكفرالزيات

ترشيحاتنا

يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات..الأهلي يحتفل بـ وضع حجر أساس النادي

وزير الرياضة: وضع حجر أساس إستاد الأهلي إنجاز كبير

الخطيب يكشف مراحل الحصول على موافقات إنشاء استاد الأهلي

الصحة : توفير 14 مليون جرعة من لقاح سبوتنك وجونسون

وزير النقل يعلن موعد افتتاح أول مرحلتين من القطار الكهربائي ..صور

الخطيب: الرئيس السيسي يدعم التنمية الرياضية.. والأهلي يعيش مرحلة تاريخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تعرف على تطورات حالة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد

خروج قطار "المنصورة - دمياط" عن القضبان بكفر سعد دون خسائر في الأرواح

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

قصف جوي مجهول يستهدف مدينة جدة السعودية

الخطيب يوجه رسالة شكر لـ جماهير الأهلي ويكشف عن مصدر تمويل استاد النادي

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

بفستان الزفاف.. شاهد عروس تقفز في الوحل لتوليد بقرة|صور

فيديو

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ