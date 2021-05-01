"الهلال الأحمر" بالبحر الأحمر تبدأ حملة تعقيم وتطهير كنائس المحافظة

بدأت اليوم، السبت، جمعية الهلال الأحمر فى تعقيم وتطهير الكنائس والأديرة بالمحافظة، حيث انطلقت الحملة من الغردقة بتطهير كاتدرائية الأنبا شنودة بمشاركة متطوعي الجمعية تزامنا مع احتفالات الإخوة الأقباط بالأعياد.

كما يستمر تعقيم وتطهير مساجد البحر الأحمر الذى بدأ من 3 أيام حيث تستهدف الجمعية تعقيم 26 مسجدا بمدينة الغردقة.

من جانبه، قال أحمد عبدالباسط، رئيس لجنة الإغاثة بالجمعية، إنه تم 10 مساجد من أصل 26 مسجدا بالغردقة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، طبقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف "عبد الباسط"، أن الحملات لا تزال مستمرة، حتى يزيح الله الغمة ويرفع الوباء والبلاء عن الناس.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، شدد على تكثيف حملات تعقيم المساجد بالتزامن مع شهر رمضان، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتمثلة في غلق دورات المياه والأضرحة وعلامات التباعد والالتزام بالكمامة.