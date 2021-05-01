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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل بشأن مفاوضات فيينا حول إيران

مفاوضات فيينا
مفاوضات فيينا

أعلن الوفد الإيراني المشارك في مفاوضات فيينا، اليوم السبت، الموافقة على حذف أسماء أفراد وكيانات من قائمة الحظر.

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الجمعة.. جولة جديدة من محادثات فيينا حول الاتفاق النووى مع إيران

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فيينا.. أطراف الاتفاق النووي تعقد اجتماعا مع الوفد الأمريكي

وذكرت فضائية العربية السعودية أن اليوم السبت، كان الأخير في اجتماعات مفاوضات فيينا بشأن إيران.

وقال مندوب روسيا في المفاوضات إنه  لا يتوقع اختراقا في المفاوضات النووية مع إيران قريبا. فيما تقرر تحديد الجمعة المقبلة كموعد لجولة جديدة من المفاوضات مع إيران.

وأضاف: "نتوقع نجاح المفاوضات النووية والوصول للنتيجة النهائية خلال أسابيع، و يتبقى عمل كثير في المفاوضات مع إيران لكن الوقت المتبقي قليل".

فيما أوضحت مصادر أوروبية: " لم نصل إلى تفاهمات بشأن النقاط المهمة في المفاوضات مع إيران، و النجاح في المفاوضات مع إيران غير مضمون ولكن ليس مستحيلا".

 

الوفد الإيراني مفاوضات فيينا المفاوضات النووية المفاوضات مع إيران ايران

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