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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

انون عمل جديد يحقق التوازن ما بين العامل وصاحب العمل فى الحقوق والواجبات

بمناسبة عيد العمال.. "البدوى" يطالب بقانون يحفظ الأمان الوظيفي لعمال القطاع الخاص

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال مجدي البدوي، رئيس اتحاد العمال الفرعي بالإسكندرية، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، أن أهم مطالب العمال فى عيد العمال، من الرئيس السيسي، وهو قانون عمل جديد يحقق التوازن ما بين العامل وصاحب العمل فى الحقوق والواجبات بالإضافة الى تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين فى القطاع الخاص.

 

أكد البدوي في تصريحات لـ"صدي البلد"ان ثاني مطلب للعمال، هو تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وبالتحديد المادة الخاصة بالمعاش المبكر، وإجراء بعض التعديلات على قانون النقابات العمالية و التى ظهرت بعد تطبيق القانون.


وأضاف ان على مستوى العمل نطالب باستكمال تطوير شركات قطاع الأعمال العام، لما لها دور في إنعاش الحركة العمالية، وسوق العمل، وخلق فرص حقيقية.


وأشار البدوي، الي أنه لابد من استكمال المدن الصناعية فى المحافظات التى لم تحظى بمثل هذه المدن حتى الان، واستكمال منظومة والاهتمام للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

بالاضافة الي، الاهتمام والتثقيف العمالى إلى جانب التدريب على ان يكون التدريب منظومة متكاملة وواحدة وتحت مظلة إحدى الوزارات أو مجلس الوزراء.

 

الاستاذ مجدي البدوي


وقال رئيس النقابة العامة، ان بخصوص كورونا فقد تأثرت العمالة غير المنتظمة بسبب كورونا وكذلك بعض العاملين فى القطاع الخاص، وقد سعت الدولة بقيادة الرئيس السيسي، بأشكال كثيرة امتصاص صدمات كورونا وذلك من خلال صرف مبلغ شهرى العمالة غير المنتظمة قدرها ٥٠٠ جنيه وتكررت.


وأوضح البدوي، ان الدولة ساعدت بعض شركات القطاع الخاص و التى تضررت من خلال صندوق الطوارىء بصرف مرتبات العمال بحد أقصى ٣ شهورا.


وأضاف رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، ان بالنسبة للعمالة المنتظمة فقد ساهمت الدولة لهم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنية وكذلك العلاوات الدورية  وبعض المنح.


ولاقت العمالة غير المنتظمة مزايا كثيرة من رئيس الجمهورية، سواء بعد أو أثناء أزمة كورونا، خصوصا وأن الرئيس دعم صندوق الطوارئ للعمالة والشركات المتعثرة كي يجدوا أجور ومرتبات وهو ما يؤكد حرص الرئيس على العامل وتشغيل المصنع.

اتحاد العمال الرئيس السيسي العمالة غير المنتظمة القطاع الخاص رئيس الجمهورية الشركات المتعثرة قانون التامينات الاجتماعيه شركات القطاع الخاص الحركة العمالية

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