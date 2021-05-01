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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي عبدالغني: "أتوبيس اتحاد الكرة كان شغال على خط أجرة"

مجدى عبد الغني
مجدى عبد الغني

أكد الكابتن مجدي عبدالغني، لاعب النادي الأهلي السابق، أن جمعية اللاعبين المحترفين تحت رقابة الاتحاد الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي، إذ أنه تم تقديم مساعدات لأكثر من 150 لاعبا و200 عملية رباط صليبي، موضحا أن الجمعية مسئولة عن اللاعبين المحترفين، بدعم من الاتحاد الدولي بـ200 ألف.

وأضاف "عبدالغني"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يحدث أن حصل على عمولة من الكابتن حسام عاشور للتوقيع للاتحاد السكندري، مؤكدًا أنه اكتشف بأن أتوبيس اتحاد كرة كان يعمل بالأجرة على أحد الخطوط، وهذا الأتوبيس عاد إلى الاتحاد مرة أخرى.

أضاف الكابتن مجدي عبدالغني، أن عبد الرحمن فوزي هو أول لاعب سجل لمصر في كأس العالم، مشيرًا إلى أنه لن ينكر هذا الهدف، معقبًا: "أنا حقاني ومش هقدر أنكره.. والسوشيال ميديا هي اللي قالت إني سجلت الهدف الأول.. وركبت الموجة بعد كده واشتهرت".
 

ايناس الدغيدى القاهرة والناس مجدي عبدالغني برنامج شيخ الحارة والجريئة

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