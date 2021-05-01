ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس مجلس السيادة السوداني عدداً من القضايا الإقليمية

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم السبت، بأن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تلقى اتصالا هاتفيًا من رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، تبادلا خلاله التهاني بشهر رمضان المبارك والتمنيات للبلدين وللشعبين الشقيقين بمزيد من الازدهار والسلام والاستقرار.

وبحسب الوكالة، فقد تناول الاتصال العلاقات الأخوية القوية بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك إضافة إلى تطورات جائحة كورونا وجهود مواجهتها في البلدين.

وكانت الإمارات أرسلت قبل أيام طائرة مساعدات تحتوي على 50 طناً من المواد الغذائية، إلى جمهورية السودان، والتي تأتي ضمن المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، لتلبية احتياجات آلاف الأسر من ذوي الدخل المحدود، خاصة المتأثرة بالأوضاع الصحية الراهنة، وتعزيز قدرتها في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.

وقال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السودان حمد محمد حميد الجنيبي: “ترتبط دولة الإمارات والسودان بعلاقات أخوية تاريخية وطيدة في كافة المجالات، وتعد السودان من أوائل الدول التي تلقت المساعدات التي أرسلتها دولة الإمارات في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا، حيث أرسلت أول شحنة مساعدات طبية في شهر أبريل من العام الماضي، واستمر تتابع إرسال الشحنات الطبية خلال الأشهر الماضية، إلى أن بلغت في مجملها 100 طن”.