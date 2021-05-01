عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس مجلس السيادة السوداني عدداً من القضايا الإقليمية

محمد بن زايد وعبدالفتاح
محمد بن زايد وعبدالفتاح البرهان

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم السبت، بأن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تلقى اتصالا هاتفيًا من رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، تبادلا خلاله التهاني بشهر رمضان المبارك والتمنيات للبلدين وللشعبين الشقيقين بمزيد من الازدهار والسلام والاستقرار.

 

وبحسب الوكالة، فقد تناول الاتصال العلاقات الأخوية القوية بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك إضافة إلى تطورات جائحة كورونا وجهود مواجهتها في البلدين.

 

وكانت الإمارات أرسلت قبل أيام طائرة مساعدات تحتوي على 50 طناً من المواد الغذائية، إلى جمهورية السودان، والتي تأتي ضمن المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، لتلبية احتياجات آلاف الأسر من ذوي الدخل المحدود، خاصة المتأثرة بالأوضاع الصحية الراهنة، وتعزيز قدرتها في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.

 

وقال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السودان حمد محمد حميد الجنيبي: “ترتبط دولة الإمارات والسودان بعلاقات أخوية تاريخية وطيدة في كافة المجالات، وتعد السودان من أوائل الدول التي تلقت المساعدات التي أرسلتها دولة الإمارات في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا، حيث أرسلت أول شحنة مساعدات طبية في شهر أبريل من العام الماضي، واستمر تتابع إرسال الشحنات الطبية خلال الأشهر الماضية، إلى أن بلغت في مجملها 100 طن”.

 

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الامارات السودان جائحة كورونا القضايا الإقليمية

ترشيحاتنا

للعداوة وجوه كثيرة.. سر الكراهية بين محمد صلاح ومانشستر يونايتد

إيران على طاولة اللقاء.. بايدن يلتقي رئيس الموساد في البيت الأبيض

شيتوس يكشف كواليس تبرع لاعبي 2005 بمليون جنيه لإنشاء استاد الأهلي

وفاة محافظ أسيوط الأسبق| ورئيس الجامعة: رحلت عنا قامة أثرت في صعيد مصر

فيديو جراف.. نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز إلي المستشفى بسبب كورونا

مفاجأة جديدة.. قرار غلق كافيه شقيق بسمة وهبة صادر منذ شهرين.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دا بس اللي قلته|مجدي عبدالغني يرد على اتهامه بالتحرش بـ رانيا يوسف

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

محدش أكبر من الدولة..أول تعليق من جهاز القاهرة الجديدة بعد تشميع كافيه شقيق بسمة وهبة

السيسي ينتصر للعمال فى عيدهم ويؤكد: العامل المصري ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية

اتحاد الكرة يوافق على طلب الأهلي ويؤجل مباراتي دجلة وسيراميكا كليوباترا

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

فيديو

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ