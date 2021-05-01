ديربي الإسكندرية رزاق سيسيه يحرز هدف تقدم الاتحاد السكندري في شباك سموحة

أحرز رزاق سيسيه هدف تقدم نادي الاتحاد السكندري في شباك سموحة في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري .

وتمكن رزاق سيسيه من إحراز هدف تقدم الاتحاد السكندري في الدقيقة “5”، من خلال كرة عرضية من خالد الغندور من جهة اليمين قابلها رزاق سيسه برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمي: محمد صبحي



خط الدفاع: داميون لوي،محمود رزق،عمار حمدي،السيد سالم



خط الوسط:خالد الغندور،مانجا،فوزي الحناوي،اوكوي



الهجوم:رزاق سيسيه ،ويليامز روماريو.



ويتواجد علي مقاعد البدلاء:صبحي سليمان،صبري رحيل،هشام صلاح، حسام عاشور،عبدالغني محمد،عبدالسميع،مروان عطية،احمد راشد،خالد قمر.



يذكر أن كل فريق فاز على الآخر في خمسة لقاءات وتعادلا في ثمانية، وآخر لقاء جمع الفريقين انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.