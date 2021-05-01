شيتوس يكشف كواليس تبرع لاعبي 2005 بمليون جنيه لإنشاء استاد الأهلي

كشف وائل رياض المدرب الجهاز المعاون لمنتخب مصر الأوليمبي عن كواليس تبرعات المليون جنيه من قبل لاعبى النادى الأهلي لإنشاء استاد القلعة الحمراء.

ويشارك منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب ضمن نهائيات أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها صيف العام الجاري.

قال وائل رياض الملقب بـ "شيتوس" عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”:

سنة ٢٠٠٥ لما أخدت بطولة إفريقيا مع النادي الأهلي جاتلنا مكافأة من رجل الأعمال السعودي منصور البلوي قيمتها مليون جنيه.

تابع: اجتمع بينا كابتن حسام البدري (المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة) وقالنا مقترح إن كل اللعيبة تتنازل عن نصيبها من المليون جنيه دي علشان بناء استاد الأهلي ، وساعتها في لعيبة اعترضت (على سبيل الدعابة) وقالت عقبال ما يتبني هنكون مشينا من النادي.

أضاف: بس للأمانة كل اللعيبة اتبرعت وسابت نصيبها والنهاردة بعد 16 سنة النادي الأهلي يضع حجر أساس استاد الأهلي، ومجلس إدارة اتغير بالكامل ولعيبة ثانية وهو ده مفهوم تواصل الأجيال وإننا جيل بيسلم جيل، وبقولها وبكل فخر أنا مساهم في الاستاد ده، مساهم بانتمائي لأعظم نادي في الكون ومساهم مالياً كمان من ١٦ سنة أنا وجيل ٢٠٠٥ كلهم.

ومن المقرر أن يقام استاد النادي الأهلي على مساحة 48 ألف متر، ويضم مجموعة من الملحقات؛ بينها صالة مغطاة وفندق للإقامة وملعبين فرعيبن للتدريبات، وجراج للسيارات، ومن المتوقع أن يتم إنجازه خلال خمس سنوات، وهو الخطوة الأولى في مشروع المدينة الرياضية العملاقة، التي يعتزم النادي تدشينها.



كان مجلس إدارة، الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أعلن عقب اجتماعه الذي جرى مساء الأحد الماضي عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء استاد النادي الأهلي وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.

وحرص المجلس على توجيه برقية شكر وامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها، ومن بينها النادي الأهلي، الذي يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار في تأدية رسالته وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية.