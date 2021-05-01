شيتوس يكشف كواليس تبرع لاعبي 2005 بمليون جنيه لإنشاء استاد الأهلي
كشف وائل رياض المدرب الجهاز المعاون لمنتخب مصر الأوليمبي عن كواليس تبرعات المليون جنيه من قبل لاعبى النادى الأهلي لإنشاء استاد القلعة الحمراء.
ويشارك منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب ضمن نهائيات أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها صيف العام الجاري.
قال وائل رياض الملقب بـ "شيتوس" عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”:
سنة ٢٠٠٥ لما أخدت بطولة إفريقيا مع النادي الأهلي جاتلنا مكافأة من رجل الأعمال السعودي منصور البلوي قيمتها مليون جنيه.
تابع: اجتمع بينا كابتن حسام البدري (المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة) وقالنا مقترح إن كل اللعيبة تتنازل عن نصيبها من المليون جنيه دي علشان بناء استاد الأهلي ، وساعتها في لعيبة اعترضت (على سبيل الدعابة) وقالت عقبال ما يتبني هنكون مشينا من النادي.
أضاف: بس للأمانة كل اللعيبة اتبرعت وسابت نصيبها والنهاردة بعد 16 سنة النادي الأهلي يضع حجر أساس استاد الأهلي، ومجلس إدارة اتغير بالكامل ولعيبة ثانية وهو ده مفهوم تواصل الأجيال وإننا جيل بيسلم جيل، وبقولها وبكل فخر أنا مساهم في الاستاد ده، مساهم بانتمائي لأعظم نادي في الكون ومساهم مالياً كمان من ١٦ سنة أنا وجيل ٢٠٠٥ كلهم.
ومن المقرر أن يقام استاد النادي الأهلي على مساحة 48 ألف متر، ويضم مجموعة من الملحقات؛ بينها صالة مغطاة وفندق للإقامة وملعبين فرعيبن للتدريبات، وجراج للسيارات، ومن المتوقع أن يتم إنجازه خلال خمس سنوات، وهو الخطوة الأولى في مشروع المدينة الرياضية العملاقة، التي يعتزم النادي تدشينها.
كان مجلس إدارة، الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أعلن عقب اجتماعه الذي جرى مساء الأحد الماضي عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء استاد النادي الأهلي وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.
وحرص المجلس على توجيه برقية شكر وامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها، ومن بينها النادي الأهلي، الذي يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار في تأدية رسالته وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية.