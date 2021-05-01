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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد وصفها بـ نمبر وان.. أجرأ إطلالات منى زكي

صدى البلد

تصدرت الفنانة  منى زكى، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

وتتميز  الفنانة  منى زكى،  بإطلالاتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها صورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .
 
ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع لون بشرتها.


لذا ننشر لكم مجموعه من الصور  الفنانة منى زكى.

ونشرت  إحدى صفحات الموضة والأزياء صورة للفنانة منى زكى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت الصفحة على الصورة " النجمة منى زكي في قلادة ماسية تم تصميمها خصيصا، نحبك كثيرا يا منُمن، لعبة نيوتن نمبر 1 وانتي نمبر 1".
 
وردت الفنانة منى زكى قائلة “ بلاش نمبر 1 دي يا حبيبتي بتشاءم ..بحبك حب كبير ”.

وتشارك الفنانة منى زكى في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، بطولة كل من محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد”، بالإضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى التي انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيل العمل لعام كامل، وكان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصوير فيها، إضافة لعدم الانتهاء من التصوير، وحتى اللحظة الحالية يواصل فريق العمل، تصوير آخر المشاهد، كما تم تغيير اسم العمل من "تقاطع طرق" إلى لعبة نيوتن. 

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