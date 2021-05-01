ديربي الإسكندرية| البدري ومانجا يتعادلان لسموحة بهدفين في شباك الاتحاد السكندري

أحرز محمود البدري لاعب نادي سموحة الهدف الأول في شباك الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري باستاد الإسكندرية.

وتمكن محمود البدري من إحرز الهدف الأول لصالح سموحة في الدقيقة “56”، من خلال ركلة حرة لصالح فريقه من جهة اليسار نفذت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود البدري بتسديدة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة “60”، تمكن أحمد نبيل مانجا من إحراز هدف التعادل لصالح نادي سموحة من خلال هجمة مرتدة سريعة لفريق سموحة انتهت بتسديدة من أحمد عبد القادر من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر ثم بلاعب الاتحاد أحمد نبيل مانجا لتسكن الشباك لتصبح نتيجة المباراة “2-2”".

وبدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الإسكندرية؛ لإحراز هدف التقدم، حتى تمكن رزاق سيسيه من التقدم لفريقه في الدقيقة الخامسة، من خلال كرة عرضية من خالد الغندور من جهة اليمين، قابلها برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

أحرز إيمانويل أوكوي لاعب الاتحاد السكندي الهدف الثاني في شباك نادي سموحة في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد صبحي.

خط الدفاع: داميون لوي، محمود رزق، عمار حمدي، السيد سالم.

خط الوسط: خالد الغندور، مانجا، فوزي الحناوي، أوكوي.

الهجوم: رزاق سيسيه، ويليامز روماريو.



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: “صبحي سليمان، صبري رحيل، هشام صلاح، حسام عاشور، عبدالغني محمد، عبدالسميع، مروان عطية، أحمد راشد، خالد قمر”.



ويحتل الاتحاد السكندري، المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري، برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز السادس برصيد 27 نقطة.