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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التظلمات تحسم مصير عقوبة إمام عاشور وطعن الأهلي

صدى البلد

تعقد اليوم الأحد لجنة التظلمات فى اتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي اجتماعا من أجل النظر فى الطعن المقدم من جانب الأهلي والزمالك بشأن عقوبة إيقاف إمام عاشور فى أحداث مباراة دورى الشباب 99.

ومن المنتظر قيام الشوربجي ورفاقه بالنظر فى الطعن المقدم من الزمالك لإلغاء عقوبة الإيقاف الخاصة بإمام عاشور وبقية زملائه إلى جانب التظلم المقدم من جانب النادى الأهلي لتغليظ العقوبة على اللاعب.

كان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أكد أن ما تردد بشأن إلغاء مباراة دوري الشباب ٩٩ بين قطبي الكرة المصرية وتقاسم اللقب بين الأهلي والزمالك لا أساس له من الصحة مشيرا إلى أن ما أثير بشأن إلغاء المباراة الفاصلة بين القطبين وتسريبه عبر وسائل الإعلام مجرد بالونة اختبار للأهلي والزمالك من جانب مسئولى الجبلاية أنفسهم للتعرف على مدى قبول ذلك الأمر من عدمه.

واستطرد:  طرح تقاسم اللقب من المحتمل أن يرضى به نادى الزمالك لكن الطرف الرافض هو النادى الأهلي لافتا إلى أن الجبلاية ترغب فى أن يأخذ الأمر وقتا طويلا حتى بعد إجازة عيد الفطر المبارك كى يسود الهدوء النسبي بين كافة الأطراف.

وحددت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة موعد حسم مصير قمة دوري الشباب بين الأهلي وغريمه التقليدى نادى الزمالك وتمسكت بحسم مصير قمة دورى الشباب سواء بإقامته وتحديد موعد جديد أو إلغاء المسابقة المحلية وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المعظم.

يذكر أن اللجنة الثلاثية المؤقتة فى الجبلاية قررت تأجيل إقامة مباراة حسم اللقب الفاصلة بين الأهلى والزمالك فى دورى الشباب إلى أجل غير مسمى.

الأهلي والزمالك امام عاشور دورى الشباب 99 النادي الأهلي اتحاد الكرة نادي الزمالك قمة دوري الشباب اللجنة الثلاثية

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