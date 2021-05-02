التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة حوثية باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربية السعودية.

وقال التحالف في بيان إن " الحوثيين يواصلون انتهاك القانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين".

وأضاف التحالف "نتعامل مع مصادر التهديد الحوثي بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".





وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة في اليمن، اليوم السبت، بأن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثيين في الضالع.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تخوض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الفاخر شمالي غرب الضالع، وتكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح“.

ومساء أمس، أعلن الجيش الوطني أن وحدة من قواته ”نفذت هجوما خاطفا استهدف قدرات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المشجح غرب مأرب، وألحق بها خسائر مادية كبيرة“.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: ”إن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من تدمير العيارات والمدفعية المعادية في عمق العدو الحوثي بجبهة المشجح، ومصرع كل طاقمها من العناصر الحوثية“.

وأضاف المصدر أن ”أبطال الجيش الوطني عادوا إلى مواقعهم السابقة بسلام بعد نجاحهم في تنفيذ الهجوم في عمق العدو خلف خطوط النار“.