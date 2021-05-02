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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد قرار الإغلاق في شم النسيم..الزراعة تكشف موعد فتح حديقة الحيوان |فيديو

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

قال محمد رجائي مدير الإدارة المركزية لحدائق حيوان الجيزة بوزارة الزراعة، إنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بجميع الحدائق منذ إعادة فتح الحديقة بعد الموجة الأولى والثانية.

 

وأضاف "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيتم غلق الحدائق يوم شم النسيم تجنبا لحدوث تكدس في ظل ارتفاع إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الحالية".

 

وأشار: "قرار غلق الحدائق جاء كإجراء احترازي وحفاظا على صحة المواطنين لمواجهة تفشي فيروس كورونا"، متابعا: "سيتم فتح الحدائق مجددا بعد شم النسيم مباشرة".

 

وأوضح: "يتم تعقيم ورشّ الأماكن وقياس درجات الحرارة للزوار والدخول بالكمامة إجباريًا"، مشيرا إلى أنه تم إغلاق الحديقة تحسبا لأي زيادة في الأعداد منعا لوجود فرص للتزاحم.
 

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