لجنة كورونا تحسم جدل وصول السلالة الهندية المتحورة إلى مصر.. فيديو

حذر الدكتور محمد النادي، أستاذ أمراض الصدر، وعضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، من ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا، قائلا: "الوضع كارثي ويزداد سوءا يوما بعد يوم".



وأضاف "النادي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "لو عرفنا صفات المتحورات التي تحدث للفيروسات وتم مطابقتها على الإصابات الموجودة حالياً وقتها هنعرف السلالة الهندية المتحورة وصلتنا ولا لا؟".



وتابع: "في بداية شهر ديسمبر الماضي بحثنا عن سلالة بريطانيا وجنوب إفريقيا المتحورة ولقينا أنها سلالة متحورة وسريعة الانتشار وتعيش فترة أطول وطابقنا ذلك على المواصفات في مصر وجدناها موجودة بالفعل وبالتالي السلالة بتاعت بريطانيا كانت موجودة عندنا بصورة او بأخرى"".



وحول السلالة الهندية، قال: "مش كفاية انه يتم الاعتماد على أن مافيش رحلات للهند لكن لابد من إغلاق كافة المنافذ المؤدية للهند زي باكستان مثلا وأن يتم تأمين الحدود من إمكانية وصول أفراد محتمل إصابتهم حيث إن التحور في الفيروس يجعله شديد الانتشار والعدوي".

