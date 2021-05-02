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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل القرنبيط بوصفات مختلفة

طريقة عمل القرنبيط
طريقة عمل القرنبيط

تعتبر طريقة عمل القرنبيط مع الطحينة إحدى الوصفات الشهية، ومن المقبلات التي يمكن تقديمها بمفردها أو بجانب وصفات أخرى، وتقدم مع الطحينة والخبز البلدي او الخبز العربي.

طريقة تحضير القرنبيط فى الفرن صيامى..

رأس قرنبيط (1000 جم). 
¾ كوب (112.5 جم) دقيق.
2 ملعقة كبيرة (25 جم) نشا ذرة.

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر. 
½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) ثوم بودر. 
½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بصل بودر.  
ملعقة صغيرة (5 جم) ملح. رشة فلفل. 
رشة كركم.
¾ كوب ماء. كوب (250 مل) زيت نباتي للقلي.


قطعي رأس القرنبيط إلى قطع متساوية الحجم، ثم ضعيها في ماء يغلي على النار لمدة خمس دقائق، ثم صفيها جيدًا واتركيها جانبًا حتى تبرد

ضعي الدقيق والنشا والبيكنج بودر والثوم والبصل البودر والملح والكركم في وعاء، ثم أضيفي الماء وقلبي حتى يذوب الدقيق تمامًا.

سخني الزيت، ثم اغمسي القرنبيط في خليط الدقيق، ثم ضعيه في الزيت، وقلبيه على جميع الجهات حتى يصبح لونه ذهبيًا.

صفي القرنبيط من الزيت جيدًا، وقدميه ساخنًا


طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش

- نغلي كمية كبيرة من الماء، ونفرك النعناع الجاف والكمون بها.

- تقطع القرنبيط قطع متوسطة متساوية، ونسلقها بالماء المغلي حوالي 4 دقائق.

- للتأكد من تسوية القرنبيط يمكنك وضع شوكة، إذا اصبحت ناعمة ارفعيها على الفور

- تخلط كل المكونات بالخلاط ما عدا الكزبرة حتى يكون خليط قوامه شبه الكيك لكن أخف قليلًا، يمكنك زيادة الدقيق أو السوائل لضبط القوام.

- نضع المزيج بطبق عميق، ونضيف الكزبرة المفرومة ونقلب جيدًا.

- نسخن الزيت الغزير ونضع القرنبيط المسلوق بالعجين حتى ينغمز تماما، ونرفعها ونقليها بالزيت الساخن من كل الجهات.

مقادير طريقة عمل القرنبيط المقلي مع الطحينة :


1 رأس قرنبيط كبير، مقطّع قطع صغيرة

زيت نباتي للقلي


لصلصة الطحينة:

3 فصوص ثوم، مدقوقين

1/2 كوب طحينة

1/4 كوب عصير ليمون

3/4 كوب ماء بارد

3 ملاعق طعام بقدونس طازج مفروم ناعم

ملح وفلفل حسب الذوق


طريقة عمل القرنبيط المقلي

1- تنقع زهرات القرنبيط في ماء مملّح لعشر دقائق، لضمان نظافتها.
2- نضعهم على ورق مطبخ نشّاف، ونتركهم ليجفوا تمامًا.
3- في الأثناء، يمكن أن نحضّر صلصة الطحينية بخفق الليمون مع الطحينة. ثم نقوم باضافة باقي المكونات تدريجيًا مع الإستمرار بالتحريك حتى نحصل على صلصة ذات قوام متجانس.
4- في قدر متوسط عميق، نحمي الزيت. نبدأ قلي الزهرات على مراحل حتى تبقى حرارة الزيت عالية لضمان عدم تشربها الكثير من الزيت.
5- عندما تصبح الزهرات ذهبية ومقرمشة، نخرجها من الزيت ونضعها على ورق مطبخ للتصفى.
6- نقدم القرنبيط المقلي مباشرة مع صلصة الطحينية وبعض الخبز العربي الشهي.


لطريقة أكثر صحيّة:
يمكننا سلق القرنبيط في ماء ساخن مدة ١٠ دقائق، ثم رشها ببعض الزيت بعد تجفيفها جيدًا، ثم إدخالها الفرن أو المقلاة الهوائية.

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