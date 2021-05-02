عضو فريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا: هذه المدة الأفضل بين تناول الجرعتين

قال الدكتور أحمد سلمان، عضو فريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إنه تم عمل أكثر من بحث علمي لتوضيح الفترات الفاصلة بين جرعات لقاح كورونا.



وأضاف سلمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "تم إجراء عدد من التجارب حول تناول جرعات لقاح كورونا في فترات زمنية مختلفة، وكانت أفضلها 3 أشهر بين الجرعة الأولى والثانية".



وأشار: "سبب ترك فترة بين الجرعة الأولى والثانية هو إمكانية الوصول لمناعة أفضل بين الجرعتين"، متابعا: "كان من المصلحة العامة توسيع المدة الجرعتين لإعطاء إمكانية تصنيع كميات أكثر من اللقاح".



وأوضح عضو فريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا،: "يفضل ثلاثة شهور بين كل جرعة من اللقاح، وهي المدة التي يتم استخدامها في إنجلترا وأغلب الدول الكبرى حول العالم"، لافتا: "إذا تناول الجرعة الثانية بعد 28 يوما ليس هناك أي خطر على صحة الشخص".