مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات الجوية لشركة Sund Air الألمانية.. صور

على متنها 171 سائح

استقبل مطار الغردقة الدولى، أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة SUND AIR الألمانية القادمة من مطار دوسلدورف الدولي وكان على متنها 171 راكب، بعد توقف لفترة بسبب جائحة كورونا.

واستقبل فريق العلاقات العامة بالمطار، الركاب بالورود والعمل على إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر تام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة الركاب.

ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة أسبوعيا إلى مطار الغردقة الدولي.