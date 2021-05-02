عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الوعكة الصحية.. موقف كهربا من خوض مباراة الأهلي وغزل المحلة

محمود كهربا
محمود كهربا

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي عن موقف محمود  كهربا، لاعب الفريق من المشاركة في المباراة القادمة أمام غزل المحلة بعد إصابته بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى .

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، إن محمود كهربا سيخضع لاختبارات وتحاليل طبية صباح اليوم الأحد لتحديد موقف اللاعب من المشاركة في المباراة من عدمه.

وأضاف المصدر أن اللاعب مازال يعاني من الإرهاق والتعب الشديد رغم خروجه من المستشفى بصورة طبيعية مما يجعله قريبا من الخروج من قائمة المباراة.

txt

بعد حجزه بالمستشفى .. تطورات الحالة الصحية لـ محمود كهربا

txt

ارتفاع في ضغط الدم .. كهربا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة وينقل إلى المستشفى

كهربا خارج حسابات موسيماني 

وأشار المصدر الي ان الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لن يغامر باللاعب في حال استمرار حالة الارهاق التي يعاني منها وسيقوم بمنحه راحة حتي استعاد عافيته مرة أخري.

وعاني محمود كهربا من ارتفاع في ضغط الدم وتم نقله إلى مستشفى قريب من المنزل ووضعه الأطباء على جهاز تنفس صناعي مع تعليق بعض المحاليل .

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب أن محمود كهربا كان يعاني من صداع شديد سببه ارتفاع في ضغط الدم ولكنه لم يمكث داخل المستشفى أكثر من ثلاث ساعات وغادر بعدها بصورة طبيعية.

وأكد المصدر أن الجهاز الطبي والفني والإداري بالنادي الأهلي تواصلوا مع اللاعب ومن المقرر أن يخضع إلى فحوصات طبية جديدة صباح اليوم قبل خوض مران الفريق للاطمئنان علي حالة اللاعب، وتحديد موقفه من المشاركة في مباراة غزل المحلة القادمة.

وانتشرت خلال الساعات الماضية العديد من الصور للاعب الأهلي محمود كهربا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة اثناء تواجده في احدي مستشفيات القاهرة علي أثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة مساء غد الاثنين، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويرغب المارد الأحمر في استعادة نغمة الانتصارات مجدداً بعدما سقط في فخ التعادل خلال المباراة الماضية أمام نظيره الجونة، بهدف لكل منهما.

ويحتل الأهلي المركز الثاني مؤقتا برصيد ٣٧ نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر لجدول الترتيب بعدما خاض ثلاث مباريات أكثر من المارد الأحمر.

كهربا الأهلى موسيمانى الدوري المصري المستشفى محمود كهربا موقع صدى البلد الجهاز الطبي الدوري المصري الممتاز فحوصات طبية

موضوعات متعلقة

وكيل محمد عواد: أمامنا عدة شهور لبحث رحيله عن الزمالك

بعد حجزه بالمستشفى .. تطورات الحالة الصحية لـ محمود كهربا

مدرب إسبانيا : مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد "حدث عظيم"

منافسة بين الأهلي والزمالك.. مسابقات الطائرة تعلن المواعيد المتبقية من الدوري

بنشيتش تتأهل لمواجهة أنس جابر في بطولة مدريد المفتوحة للتنس

بصورة وقلب .. جنش يدعم محمد عواد قبل مواجهة بيراميدز

حمد إبراهيم: الإسماعيلي يسعى لمواصلة النتائج الجيدة.. وإيهاب جلال يتابع الفريق

فرج عامر: الأهلي سبب تعادل سموحة مع الاتحاد

ترشيحاتنا

ليتني ما قلت.. ظريف يعتذر عن تصريحاته المسربة ضد قاسم سليماني

بعد موافقة اللجنة المختصة .. تعرف على موعد تطبيق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة

حكم الاكتفاء بسورة الفاتحة في قضاء الصلوات الفائتة .. الإفتاء توضح

5 نصائح لتفادي أعطال السيارة .. تعرف عليها

اللهم بلغنا ليلة القدر .. دعاء العشر الأواخر من رمضان 2021

فتح مكة.. الرسول دخلها بـ 10 آلاف جندي وأغلب سادات قريش اعتنقوا الإسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع في ضغط الدم .. كهربا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة وينقل إلى المستشفى

بعد الوعكة الصحية.. موقف كهربا من خوض مباراة الأهلي وغزل المحلة

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

دا بس اللي قلته|مجدي عبدالغني يرد على اتهامه بالتحرش بـ رانيا يوسف

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

فيديو

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ