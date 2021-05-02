بعد الوعكة الصحية.. موقف كهربا من خوض مباراة الأهلي وغزل المحلة

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي عن موقف محمود كهربا، لاعب الفريق من المشاركة في المباراة القادمة أمام غزل المحلة بعد إصابته بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى .

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، إن محمود كهربا سيخضع لاختبارات وتحاليل طبية صباح اليوم الأحد لتحديد موقف اللاعب من المشاركة في المباراة من عدمه.

وأضاف المصدر أن اللاعب مازال يعاني من الإرهاق والتعب الشديد رغم خروجه من المستشفى بصورة طبيعية مما يجعله قريبا من الخروج من قائمة المباراة.

كهربا خارج حسابات موسيماني

وأشار المصدر الي ان الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لن يغامر باللاعب في حال استمرار حالة الارهاق التي يعاني منها وسيقوم بمنحه راحة حتي استعاد عافيته مرة أخري.

وعاني محمود كهربا من ارتفاع في ضغط الدم وتم نقله إلى مستشفى قريب من المنزل ووضعه الأطباء على جهاز تنفس صناعي مع تعليق بعض المحاليل .

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب أن محمود كهربا كان يعاني من صداع شديد سببه ارتفاع في ضغط الدم ولكنه لم يمكث داخل المستشفى أكثر من ثلاث ساعات وغادر بعدها بصورة طبيعية.

وأكد المصدر أن الجهاز الطبي والفني والإداري بالنادي الأهلي تواصلوا مع اللاعب ومن المقرر أن يخضع إلى فحوصات طبية جديدة صباح اليوم قبل خوض مران الفريق للاطمئنان علي حالة اللاعب، وتحديد موقفه من المشاركة في مباراة غزل المحلة القادمة.

وانتشرت خلال الساعات الماضية العديد من الصور للاعب الأهلي محمود كهربا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة اثناء تواجده في احدي مستشفيات القاهرة علي أثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة مساء غد الاثنين، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويرغب المارد الأحمر في استعادة نغمة الانتصارات مجدداً بعدما سقط في فخ التعادل خلال المباراة الماضية أمام نظيره الجونة، بهدف لكل منهما.

ويحتل الأهلي المركز الثاني مؤقتا برصيد ٣٧ نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر لجدول الترتيب بعدما خاض ثلاث مباريات أكثر من المارد الأحمر.