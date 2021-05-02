رغم الموجة الثالثة لـ كورونا.. تكدس بمحطات السفر الصينية في احتفالات عيد العمال

عرضت فضائية يورو نيوز، مقطع فيديو يرصد الزحام والتكدس في المحطات بالمناطق السياحية خلال عيد العمال في الصين.

توافدت حشود من الصينيين على محطة السكك الحديدية الجنوبية في بكين أمس السبت، في اليوم الأول من عطلة عيد العمال.

ومن المقرر أن تشهد العطلة التي ستستمر في البلاد إلى 5 مايو- الجاري سفر حوالي 265 مليون شخص، وفقًا لوزارة النقل.

وبينما يغادر الكثير من العمال المدينة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، يزور آخرون من السياح العاصمة فيما يُنظر إليه على أنه أول علامة على الحماس للسفر، حيث تتعافى البلاد ببطء من جائحة فيروس كورونا.

وتم بيع تذاكر خط السكك الحديدية السريع بين بكين وشنغهاي، أحد الطرق الرئيسية التي تشغلها محطة السكة الحديد، في اليوم الأول من عطلة عيد العمال.

كما شهد شارع تشيانمن، المعلم السياحي الشهير في بكين الذي يتميز بممشى خالي من حركة المرور وترام وطعام محلي ومعماري على الطراز التقليدي، توافد مجموعات كبيرة من السياح.