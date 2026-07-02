«دفاع النواب» تنعى شهداء الحماية المدنية: الشرطة حمت المواطنين ودفعت فاتورة استقرار الوطن

نعى اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، شهداء الواجب من أبطال وزارة الداخلية من رجال قوات الحماية المدنية، الذين ارتقوا أثناء أداء رسالتهم الوطنية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، في حريق منشأة ناصر ، مؤكداً بأن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز من جميع أبناء الشعب المصري.

ترسيخ الأمن والاستقرار

وأكد المصري في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن الشرطة المصرية ما زالت تقدم خيرة أبنائها فداءً للوطن، وأن دماء الشهداء الطاهرة ستبقى شاهدة على حجم التضحيات التي يبذلها رجالها من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية مقدرات الدولة، مشددة على أن الوطن لن ينسى من دفعوا فاتورة الاستقرار بأرواحهم.

وأضاف وكيل دفاع النواب أن ما تحققه الشرطة المصرية من إنجازات متواصلة في مكافحة الجريمة، والتصدي لكافة صور الإرهاب والتطرف، والحفاظ على الأمن الداخلي، يأتي بفضل تضحيات رجالها وإخلاصهم في أداء الواجب الوطني، وهو ما يعكس عقيدة راسخة تقوم على التضحية والفداء من أجل الوطن.

ووجه وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي تحية إجلال وتقدير إلى جميع رجال وزارة الداخلية، بقيادة السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مثمناً جهودهم المتواصلة في حفظ أمن الوطن واستقراره، ومؤكداً أن بطولات رجال الشرطة ستظل مصدر فخر لكل المصريين.

وارتقي شهداء الواجب من أبطال الحماية المدنية وهم يؤدون رسالتهم الوطنية والإنسانية في التعامل مع حريق منشأة ناصر، وهم: اللواء/ محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، والنقيب/ عبد الرحمن العدوي، وأمين الشرطة/ حمد عبد الجواد، الذين قدَّموا أرواحهم فداءً للوطن ، أثناء قيامهم بواجبهم في حماية الأرواح والممتلكات.