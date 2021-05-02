غدًا.. أميرة رضا تحيى ختام ليالى برنامج هل هلالك

يختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات برنامج "هل هلالك" فى نسخته الخامسة، فى الثامنة والنصف من مساء غد الاثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

وتحيى الفنانة " أميرة رضا" حفل الختام بباقة متنوعة من أشهر الأغانى التى تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر .

كما يختتم البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، عروضه لرائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .

ويودع جمهور هل هلالك من الأطفال ركن الطفل وورشه الفنية، التى أقيمت تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، طوال فترة البرنامج لتدريب رواده على بعض الأعمال الفنية لمظاهر الشهر الكريم، وأسعار التذاكر ٣٠ و٢٠ جنيه، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصاً على الجمهور .