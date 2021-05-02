راعى كنيسة الزهراء: الأعياد جزء من أيام الله

قال القمص بولس عويضة، راعى كنيسة الزهراء، استاذ القانون الكنسى، إن الأعياد جزء من أيام الله يحدث فيها تلاحم للبشر يفرحون ويتسامرون ويتواصلون يكونون فيها متحابين قريبين من بعضهم البعض.

وأضاف عويضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصري عبر فضائية مصر الأولى، أن الأعياد تقرب المواطنين من بعضهم البعض، وتزامن شهر رمضان مع الصوم الكبير للأقباط ، ومن مظاهر الجمال فى الأعياد المصرية هى البهجة والفرحة والتى تعد ركيزة أساسية للرومانسية الشعبية.

وأشار إلى أن السعادة والبهجة تأتي مع الأعياد، لافتا إلى أن من يعرف المحبة يعرف الله، وتعاليم السيد المسيح عيسى عليه السلام أكدت ذلك الأمر ونصائحه بأن "أحبوا بعضكم بعضأ" لافتا إلى أن الشعب المصرى يحب التعاليم الدينية ويتقرب إلى الله الخالق إله العالمين .

وتابع أن الانسان عند الله مخلوق مميز وله مكانة ومنزلة خاصة ويجدها الشخص فى محبته لله وتعاليم السيد المسيح عيسى عليه السلام نصح ب محبة الأعداء وقال "حبوا أعدائكم واحسنوا إليهم"، مؤكدا أن الانسان المحب والبشوش يحبه الله.