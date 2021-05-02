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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القابضة للمياه: إطلاق حملات توعوية لترشيد الاستهلاك بقرى مبادرة "حياة كريمة"

مياه الشرب
مياه الشرب

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن إطلاق وتكثيف حملات التوعية والمشاركة المجتمعية بالمراكز المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، بهدف نشر الوعي بين المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، وأهمية الحفاظ على الاستثمارات التى تضخها الدولة أثناء تنفيذ تلك المشروعات القومية وبعد الانتهاء منها.

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وكانت الشركة القابضة وشركاتها التابعة قد بدأت فى تدشين حملات التوعية بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة، بإجراء استطلاع رأى ميدانى، وعقد لقاءات وأنشطة ميدانية مع الجمهور، وتنفيذ و رش تعليم السباكة الخفيفة، وتنفيذ حملات ميدانية ولقاءات مجتمعية، والتنسيق مع الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني، والتعاون مع قادة الرأى ورجال الدين والرائدات الريفيات ومراكز الشباب في تبني نشر الجهود المبذولة بالمشروع القومي.

كما حددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قنوات الابلاغ عن شكاوى المياه والصرف الصحي من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضى، أو عبر موقعها الالكترونى hcww.com.eg، وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.hcww.eg، وتطبيق الهاتف المحمول hcww-125.

الشركة القابضة لمياه الشرب الصرف الصحى شبكات الصرف الصحي

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