علاج نهائي لالتهاب المعدة المزمن بالأدوية والأعشاب

علاج نهائي لالتهاب المعدة المزمن من أكثر الأمور التي يبحث عنها العديد من الأشخاص لأنه من المشاكل الصحية الأكثر شيوعا بين العديد من الاشخاص، غالبًا ما يكون التهاب المعدة نتيجة عدوى بالبكتيريا نفسها التي تسبب معظم قرح المعدة، يمكن أن يساهم الاستخدام المنتظم لبعض مسكنات الألم وتناول الكثير من الكحول في الإصابة بالتهاب المعدة.

قد يحدث التهاب المعدة بشكل مفاجئ ، أو يظهر ببطء بمرور الوقت (التهاب المعدة المزمن) في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي التهاب المعدة إلى القرحة وزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة ومع ذلك ، بالنسبة لمعظم الأشخاص ، فإن التهاب المعدة ليس خطيرًا ويتحسن بسرعة بالعلاج.

علاج نهائي لالتهاب المعدة المزمن بالأعشاب



التهاب المعدة هو حالة تؤثر على بطانة معدة الشخص ، مما يؤدي إلى التهابها. يمكن علاج بعض حالات التهاب المعدة في المنزل بعلاجات بسيطة وفقا لموقع medicinenet.

ماء جوز الهند:

يُقال إن ماء جوز الهند والحليب لهما إمكانات مطهرة قد تساعد في قتل البكتيريا، قد يساعد أيضًا في تقوية جهاز المناعة وتحسين عملية الشفاء.

البروكلي:

إنه أحد أفضل العلاجات المنزلية لإدارة التهاب المعدة لأنه يستخدم حتى في الطعام اليومي، إنه يوفر العديد من العناصر الغذائية التي لا غنى عنها ، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض التهاب المعدة.

الصبار:

له خصائص مضادة للالتهابات قد تقلل وتهدئ المعدة.

البابايا:

تحتوي البابايا على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة. حتى أنه يحتوي على غراء ، وهو إنزيم يساعد على هضم البروتينات الغذائية ويقلل من تكوين الغازات في المعدة.

خل التفاح

يقلل خل التفاح من إنتاج الحمض الإضافي في البطن ويعيد الاستقرار، حتى أنه قد يقتل البكتيريا التي تسبب ضررًا لبطانة المعدة، قد يؤدي إضافة القليل من العسل إلى الخل إلى زيادة تهدئة بطانة المعدة المصابة.



علاج التهاب المعدة الحاد



أكد موقع mayoclinic ، أن يعتمد علاج التهاب المعدة المزمن على السبب المحدد، يمكن تخفيف التهاب المعدة الحاد الناجم عن العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات أو الكحول عن طريق التوقف عن استخدام تلك المواد.



تشمل الأدوية المستخدمة في علاج التهاب المعدة الحادما يلي:

-أدوية المضادات الحيوية لقتل جرثومة المعدة، بالنسبة لجرثومة الملوية البوابية في الجهاز الهضمي ، قد يوصي طبيبك بمجموعة من المضادات الحيوية ، مثل كلاريثروميسين (بياكسين) وأموكسيسيلين (أموكسيل ، أوجمنتين ، وغيرهما) أو ميترونيدازول (فلاجيل) ، لقتل البكتيريا. تأكد من تناول وصفة المضاد الحيوي الكاملة ، عادة لمدة سبعة إلى 14 يومًا.

-الأدوية التي تمنع إنتاج الحمض وتعزز الشفاء، تعمل مثبطات مضخة البروتون على تقليل الحمض عن طريق منع عمل أجزاء الخلايا التي تنتج الحمض، تشمل هذه الأدوية الموصوفة والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أوميبرازول (بريلوسيك) ولانسوبرازول (بريفاسيد) ورابيبرازول (أسيفيكس) وإيزوميبرازول (نيكسيوم) وديكسلانسوبرازول (ديكسيلانت) وبانتوبرازول (بروتونيكس).

يؤدي الاستخدام طويل الأمد لمثبطات مضخة البروتون ، خاصة عند الجرعات العالية ، إلى زيادة خطر الإصابة بكسور الورك والرسغ والعمود الفقري، اسأل طبيبك عما إذا كان مكمل الكالسيوم قد يقلل من هذه المخاطر.

-أدوية لتقليل إنتاج الحمض تسمى أيضًا حاصرات الهيستامين (H-2) - تقلل من كمية الحمض التي يتم إطلاقها في الجهاز الهضمي ، مما يخفف من آلام التهاب المعدة ويشجع على الشفاء، تتوفر حاصرات الأحماض بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية ، وتشمل فاموتيدين (بيبسيد) وسيميتيدين (تاجاميت إتش بي) ونيزاتيدين (أكسيد إيه آر).

-مضادات الحموضة التي تبطل حموضة المعدة، قد يُدرج طبيبك مضادًا للحموضة في نظامك الدوائي، تعمل مضادات الحموضة على تحييد حمض المعدة الموجود ويمكن أن توفر تسكينًا سريعًا للألم، يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الإمساك أو الإسهال ، اعتمادًا على المكونات الرئيسية.



علاج التهاب المعدة والقولون



التهاب المعدة هو مصطلح يشير إلى أي حالة تؤدي إلى التهاب بطانة المعدة، يعتبر شرب الكثير من الكحول ، والإفراط في استخدام مسكنات الألم ، وبكتيريا الملوية البوابية يمكن أن تسبب التهاب المعدة و القولون أيضا، و من أكثر الأعراض الشائعة هي الغثيان والقيء .

يستطيع معظم الأشخاص المصابين بالتهاب المعدة و القولون معالجته وإيجاد الراحة لأعراضهم، هناك أوقات يعني فيها التهاب المعدة أنك بحاجة إلى زيارة الطبيب ووضع خطة علاجية ، ولكن هناك أيضًا طرقًا لعلاج التهاب المعدة و القولون بالعلاجات المنزلية وفقا لموقع healthline.

- نظام غذائي مضاد للالتهابات

يتم تنشيط التهاب المعدة عندما يتم فرض ضرائب على جهازك الهضمي وتصبح بطانة المعدة لديك ملتهبة، يمكنك اختيار تناول الأطعمة التي تقلل الالتهاب وتجنب الأطعمة التي تسبب تهيج بطانة المعدة

قد تختلف الأطعمة المحفزة من شخص لآخر ، وسيساعدك الاحتفاظ بدفتر يوميات الطعام لمدة أسبوع على تحديد الأطعمة التي تسبب التهاب المعدة لديك.

تميل الأطعمة التالية إلى أن تكون ملتهبة للغشاء المخاطي الذي يبطن معدتك:

الأطعمة المصنعة والمحفوظة بكثافة

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الغلوتين

الأطعمة الحمضية ومنتجات الألبان

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر

تشير الأبحاث إلى أن إضافة براعم البروكلي والتوت الطازج إلى نظامك الغذائي يمكن أن يشجع جسمك على مقاومة التهاب المعدة.



-مستخلص الثوم

ما لا يقل عن 50 في المائة من سكان العالم مصابون بالبكتيريا الحلزونية البوابية ، وهي سلالة بكتيرية تسبب التهاب المعدة ، في الجهاز الهضمي بالفعل، عندما يحدث التهاب المعدة بسبب بكتيريا الملوية البوابية ، يمكن أن يساعد مستخلص الثوم في التخلص من هذه البكتيريا، أظهرت إحدى الدراسات أن تناول مستخلص الثوم هو وسيلة فعالة لقتل بكتيريا الملوية البوابية.

يمكنك سحق الثوم الخام وشرب الخلاصة الناتجة عن طريق الملعقة الصغيرة ، أو يمكنك شراء مستخلص الثوم الذي مضى عليه عدة أشهر .

-البروبيوتيك

يمكن أن تحسن البروبيوتيك عملية الهضم وتحافظ على انتظام حركات الأمعاء، سيؤدي تناول مكمل البروبيوتيك إلى إدخال بكتيريا جيدة إلى الجهاز الهضمي ، والتي يجب أن توقف انتشار الحلزونية البوابية وتساعد في بدء عملية شفاء أمعائك.

يمكنك أيضًا تناول الأطعمة المخمرة التي تحتوي على البروبيوتيك ، مثل:

ملفوف مخلل

زبادي



-شاي أخضر مع عسل مانوكا

شرب الشاي الأخضر بالعسل الخام له فوائد عديدة محتملة لشفاء التهاب المعدة، يمكن أن يؤدي شرب الماء الدافئ إلى تهدئة الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم على معدتك.

أظهرت إحدى الدراسات اختلافًا كبيرًا في الأشخاص المصابين بالتهاب المعدة الذين شربوا الشاي مع العسل مرة واحدة فقط في الأسبوع، ثبت أيضًا أن لعسل مانوكا خصائص مضادة للبكتيريا تحافظ على فعالية بكتيريا الملوية البوابية تحت السيطرة.

- الزيوت الأساسية

تم العثور على بعض الزيوت الأساسية التي لها تأثير على فرط نمو الحلزونية البوابية، تمت دراسة الزيوت المشتقة من عشبة الليمون على وجه الخصوص ، ووجدت أن لها تأثيرًا إيجابيًا على مقاومة الفئران لاستعمار الحلزونية البوابية في الاختبارات المعملية.

لم يتم اختبار معظم الزيوت الأساسية من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للاستهلاك البشري ، لذا كن حذرًا عند استخدام هذا العلاج، من المفترض أن يتم استنشاق الزيوت الأساسية بواسطة موزع أو خلطها في زيت ناقل وتطبيقها على الجلد.



-تناول وجبات صغيرة

لا تتفاقم أعراض التهاب المعدة بمجرد ما تأكله ؛ كما أنها تتفاقم بسبب طريقة تناول الطعام، عندما تكون مصابًا بالتهاب المعدة ، فمن المهم جعل عملية الهضم أسهل ما يمكن لمعدتك وأمعائك.

عندما تأكل وجبة كبيرة ، فإنها تضع ضغطًا على جهازك الهضمي لتحويل كل هذا الطعام إلى طاقة ونفايات، هذا هو السبب في أن تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلاً من تناول الكربوهيدرات والسعرات الحرارية مرتين أو ثلاث مرات في اليوم يمكن أن يخفف من أعراض التهاب المعدة.