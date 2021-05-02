فرق التواصل المجتمعي لوزارة الصحة : توعية 15 ألف مواطن في أسيوط خلال يومين

للوقاية من فيروس كورونا وتلقى اللقاح

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة واصلت حملاتها اليوم بمراكز ومدن محافظة أسيوط للتوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية بما يساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس وذلك ذلك في إطار حرص الدولة على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين لافتا إلى أن هذه الفرق قدمت التوعية الصحية لأكثر من 15 ألف مواطن بالمحافظة خلال اليومين الماضيين.



كانت محافظة أسيوط قد استقبلت أمس وفد من وزارة الصحة بقيادة الدكتورة ايمان عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية للإعلام والدكتورة علا حجازي مدير عام الإدارة العامة للاعلام بوزارة الصحة وفرق التواصل المجتمعي التطوعية واستهدفت المنشآت العامة والمواقف والمساجد والكنائس وجميع دور العبادة والساحات الشعبية أمام المساجد والميادين والأسواق للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا وكيفية حجز اللقاح من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا) أو الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ وذلك فى إطار جهود وزارة الصحة لمتابعة الوضع الوبائى لفيروس كورونا بالمحافظات حيث تم المرور على عدد من القرى التابعة لمراكز المحافظة بالتنسيق مع عمد ومشايخ القرى لتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية أهمها ارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتغذية الصحية والتوجه فورًا إلى المستشفى في حال ظهور أي أعراض مرضية لفيروس كورونا.



وأوضح محافظ أسيوط إنه تم نشر ما يقرب من 50 فريق للتواصل المجتمعي بمراكز أبوتيج وصدفا وأسيوط وحي شرق وحي غرب وتستكمل الحملات اليوم بمركز القوصية وباقي المراكز تباعا حيث تم المرور على مواقف السيارات والميادين العامة والشوارع والكنائس والمساجد كما تم المرور على المقاهي والمحلات التجارية والأسواق لتوعية المواطنين المترددين على تلك الأماكن بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لافتًا إلى أنه تم توزيع مستلزمات وقائية (كمامات - مطهرات) على المواطنين ضمن مبادرات الصحة العامة تحت شعار (100 مليون صحة) بما ساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين والحد من الإصابات والوفيات خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا كما تم المرور أيضًا على مراكز تلقي اللقاحات بالمحافظة لتوعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاح بما يعود بالنفع على الصحة العامة للمجتمع مشيرًا إلى أنه تم تطعيم ٢٢ ألفًا و٣٧٦ من المواطنين ضمن الفئات المستحقة بلقاح فيروس كورونا بمحافظة أسيوط حتى الآن.



ووجه المحافظ الشكر لوزيرة الصحة وفرق التواصل المجتمعي والقائمين عليها معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لتسهيل مهمتهم بالقرى والنجوع وتحقيق أقصى استفادة من المبادرة فى توعية المواطنين.

كانت محافظ أسيوط قد أعلنت عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

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