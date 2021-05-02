المحامي العام لنيابات شرق طنطا: استمرار التحقيق في واقعة مقتل رجل عجوز على أيدي مسجلين خطر

أعطى المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار عماد سالم اليوم تعليماته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز المحلة باستمرار فتح باب التحقيق في واقعة قتل رجل عجوز علي أيدي شقيقين مسجلين خطر بسبب خلافات الجيرة بقرية كفر الجنينة.



وجاء ذلك استجابة لهاشتاج أطلقه رواد التواصل الإجتماعي فيس بوك للقصاص لدماء "السيد البطل" الذي قتل ضحية البلطجة.



وشدد المحامي العام بطنطا في توجيهاته علي تجديد حبس المتهمين ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات لحين سماع اقوال شهود عيان من الجيران حول الحادث.

وكان عاطلان مسجلا شقي خطر شرعا في تمزيق جسد رجل عجوز في العقد السادس من عمره لخلافات علي لعب الصغار و معاكستهما فتاة والتربص وهو ما دفع والديهما للاعتراض وقتل والد الفتاة بسبب خلافات الجيرة.

كان اللواء مدير أمن الغربية إخطارا مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ حول واقعة مقتل رجل عجوز يدعي "السيد علي البطل" ٦٣ سنة أثناء أذان المغرب في نهار شهر رمضان المبارك علي أيدي مسجلين خطر وهما "هشام رمزي يوسف " وأحمد رمزي يوسف ٣٢ سنة مقيمان بقرية كفر الجنينه بنطاق المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت رئاسة العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة للوقوف على الجريمة.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عيسوي نشوب الخلاف بين أبناء عائلتين طرفي الخلاف المذكور بسبب خلافات الجيرة ولهو واللعب أطفالهم صغار السن مما دفع أبناء العم إلي التربص بالرجل العجوز وقتله أمام عين طفله صغير وهو رافعا في يده أداة حادة "سكين" مما تسبب في وفاته ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل أبواب مستشفي المحلة العام.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط أبناء العم واقتيادهما إلى ديوان مركز شرطة المحلة.

وتحرر محضر رقم 2/227 بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق كما أمرت النيابة العامة بتجديد حبس المتهمين ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

صور القتلة

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