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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز صيام يوم أو اثنين من كل أسبوع قضاء لما أفطرته في رمضان بسبب الحيض؟ الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “جاءت الدورة الشهرية وأنا في سن 14 عاما، وكنت أفطر لمدة سبعة أيام ولا أقضيها. فهل يجوز لي الآن أن أصوم هذه الأيام ولو كل أسبوع يوما أو يومين؟”.

 

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: قد اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء ويحرم عليهما الصيام، وإذا صامتا لا يصح صومهما ويقع باطلا، وأجمع الفقهاء على أن الحيض يوجب القضاء فقط.

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وأضافت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أن قضاء رمضان إذا لم يكن عن تعدٍّ لا يجب على الفور بل يجب وجوبًا موسعًا في خلال العام التالي وقبل حلول رمضان من العام القابل؛ فقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها «أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان». 

 

وأوضحت أنه إذا أخرت المرأة القضاء حتى دخل عليها شهر رمضان الآخر صامت رمضان الحاضر ثم تقضي بعده ما عليها، ولا فدية عليها سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر على ما ذهب إليه الأحناف والحسن والبصري.

الحيض الدورة الشهرية دار الإفتاء الصيام القضاء فتاوي وأحكام شهر رمضان

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