نادر السيد: الخطيب وجوزيه أقنعاني باللعب للأهلي بعد إعارة الحضري

أكد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك الأسبق، أن إدارة الأهلى أبلغته بإعارة عصام الحضرى قبل التعاقد معه.

وقال نادر السيد الذى حل ضيفاً على برنامج “النجوم فى رمضان” مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة “الشباب والرياضة”، "وقت تعاقد الأهلى معى أبلغنى محمود الخطيب بأنى الحارس رقم 1 بالفريق وجوزيه قالى كده كمان".

وأضاف نادر السيد "قولتلهم اومال الحضرى ايه قالولى الحضرى بنفكر في اعارته وانت هتكون الحارس الاساسى ، ولم أتهم الخطيب بخداعى ..فى النهاية الامر كان خارج إيديه ، وهو شخص محترم وأقدره كثيراً".

وتابع حارس الفراعنة الأسبق "بتمنى أحمد ابنى يتألق مع الزمالك لانه بيشتغل على نفسه كويس وكمان بحسه من مشجعى الزمالك تحس انه وايت نايتس أوى".

وأكد نادر السيد "اللحظة اللى بتمنى انساها في مشوارى مع الكرة لحظة خروج منتخب مصر من تصفيات كأس العالم 2002".