بكتيريا قاتلة.. الصحة تطلق تحذيرا عاجلا في شم النسيم

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الوزارة والدولة المصرية تقوم بعدة إجراءات بهدف الحفاظ على صحة المواطنين والتعامل مع أي أنشطة يمكن أن تؤثر عليهم.



وأضاف عيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حمزة، مقدمة برنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم “الأحد”، أن الوزارة تنظم عدة حملات على المنشآت الغذائية للتأكد من السلامة وفحص الصلاحية وأنها صالحة للاستهلاك الآدمي.

وطالب رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، المواطنين بالحذر في تناول الفسيخ والرنجة لأن فيها بكتيريا قاتلة يمكن أن تسبب الوفاة وهي موجودة في الأسماك المملحة والمدخنة والتي تكون غير صالحة للاستهلاك.

