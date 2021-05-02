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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال تدريب القيادات بجنوب الوادي ..التغيير والإصلاح التعليمي والجودة والمقارنة المرجعية

مركز تنمية قدرات
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى

 

واصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة جنوب الوادى، أولى دوراته التدريبية بعنوان مبادرة " بناء قدرات القيادات الأكاديمية بجامعة جنوب الوادي" والتي تعقد فى الفترة من ١ إلى ٤ مايو الجاري.

 

حضر فعاليات الدورة 18 متدرب من أساتذة الجامعة، بحضور الدكتورة هدية دندراوى، مديرة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

 

وأكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، أهمية هذا البرنامج التدريبى الذى يساهم فى بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس فى القيادة الجامعية وخلق كوادر قادرة على تحمل المسئولية على أساس أكاديمي.

 

بدء دورات بناء قدرات القيادات الأكاديمية بجامعة جنوب الوادي

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و أشار غرباوى، إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتى وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات فى تأهيل قيادات جامعية لديها رؤية بكافة اللوائح والقوانين والنظم التى تحكم المسؤوليات الجامعية.

 

وتناول الدكتور محسوب عبدالقادر، عميد كلية التربية بقنا، فى اليوم الثاني للبرنامج التدريبي ضمان الجودة وقياس الأداء والاعتماد الأكاديمي فى الجامعات ومفهوم الجودة فى التعليم العالي وأفضل الممارسات وصعوبة تطبيق الجودة ومحفزات هذا التطبيق، كما تناول أيضا التغيرات المعاصرة وحتمية هذا التغيير لمواكبة التطورات التكنولوجية المعاصرة.

 

وأوضح عبدالقادر، بأنه خلال التدريب تم عقد جلستين تدريبتين الأولى بعنوان التغيير و الإصلاح التعليمي والجودة والاعتماد الأكاديمي وتضمن خمس ورش تدريبية، كما تناولت الجلسة التدريبية الثانية بعنوان مؤشرات الأداء الرئيسية والمقارنة المرجعية وتكونت من ورشتين تدريبتين.

 

 

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