عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد شاكر عبد اللطيف: ملامحى حصرتنى فى أدوار محددة وبيتر ميمى راهن علي

أحمد شاكر عبد اللطيف
أحمد شاكر عبد اللطيف

أكد الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف أن جزءا كبيرا من نجاح دوره فى مسلسل الاختيار 2 ، الذى يعرض حاليا ، يعود إلى مخرج العمل بيتر ميمى.

وتابع أحمد شاكر عبد اللطيف فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: بيتر ميمى راهن على وأسند لى شخصية مختلفة تماماً عما قدمته قبل ذلك، وبسبب ملامحي الهادئة كان المخرجون يحصرونى  في أدوار معينة، وهذا الأمر ليس صحيحاً، ويجب أن يراهن المخرج على  أداء الممثل، الذي يستطيع أن يستخدم أدواته لإقناع الجمهور بالدور الذى يجسده، . 

وأستكمل أحمد شاكر عبد اللطيف : " لا أنسى كلمة مخرج العمل، حين قال لى أنت ممثل جامد وستستطيع تقديم الدور، وكانت هذه الكلمات تشجيعا لى واعتبرتها تحديا لى" .

أحمد شاكر عبد اللطيف : حققت المعادلة الصعبة فى الاختيار 2

بعد غياب 10 سنوات.. أحمد شاكر عبد اللطيف : دورى فى الاختيار 2 مفاجأة

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

ويعرض مسلسل الاختيار 2، على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، ويتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحًا والثالثة ظهرًا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحًا، والإعادة في تمام العاشرة صباحًا والسادسة مساء.

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2  ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادًا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار 2 قناة ON E الفضائية الفنان أحمد شاكر مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 سلسل الاختيار 2 بيتر ميمي الاختيار أحمد شاكر عبد اللطيف

موضوعات متعلقة

مرصد الإفتاء: مسلسل الاختيار يوجه ضربة موجعة لقادة حروب الجيل الرابع

الاختيار 2 الحلقة 19.. صور لـ عملية مداهمة منزل الإرهابي همام عطية

ترشيحاتنا

بعد غياب 11 عام.. إنتر ميلان بطلا للدوري الإيطالي قبل 4 جولات من النهاية

وليد صلاح عبد اللطيف: فرجاني ساسي لا يستحق 60 مليون جنيه

وزير الزراعة يرصد حالة تعدى على الأراضي ويأمر بإزالتها فورا..تفاصيل

فيديوجراف.. إعياء مفاجئ.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

بسبب الوقفات والاقتحامات .. تأخير مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

مفتي الجمهورية : فتح مكة تحقق دون قتال أو انتهاك للحرمات والأعراض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر العالم.. الصحة العالمية تكشف أسباب تفاقم أزمة كورونا فى الهند

اجتماع عاجل في الأهلي للرد على قرار اتحاد اليد بشأن بطولتي الدوري والكأس

بسبب الوقفات والاقتحامات .. تأخير مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

أثار رعب الأهلاوية.. تفاصيل وعكة كهربا الصحية وماذا حدث معه داخل المستشفي

6 حالات للجمع بين أكثر من معاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

عاد مجددا لمنطقة الهبوط.. القصة الكاملة لـ خصم 3 نقاط من الإسماعيلي.. تفاصيل

الصحة العالمية تزف بشرى حول تعامل لقاحات كورونا مع سلالة الهند الفتاكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ