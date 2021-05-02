أحمد شاكر عبد اللطيف: ملامحى حصرتنى فى أدوار محددة وبيتر ميمى راهن علي

أكد الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف أن جزءا كبيرا من نجاح دوره فى مسلسل الاختيار 2 ، الذى يعرض حاليا ، يعود إلى مخرج العمل بيتر ميمى.

وتابع أحمد شاكر عبد اللطيف فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: بيتر ميمى راهن على وأسند لى شخصية مختلفة تماماً عما قدمته قبل ذلك، وبسبب ملامحي الهادئة كان المخرجون يحصرونى في أدوار معينة، وهذا الأمر ليس صحيحاً، ويجب أن يراهن المخرج على أداء الممثل، الذي يستطيع أن يستخدم أدواته لإقناع الجمهور بالدور الذى يجسده، .

وأستكمل أحمد شاكر عبد اللطيف : " لا أنسى كلمة مخرج العمل، حين قال لى أنت ممثل جامد وستستطيع تقديم الدور، وكانت هذه الكلمات تشجيعا لى واعتبرتها تحديا لى" .

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

ويعرض مسلسل الاختيار 2، على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، ويتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحًا والثالثة ظهرًا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحًا، والإعادة في تمام العاشرة صباحًا والسادسة مساء.

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادًا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.