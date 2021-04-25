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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد شاكر عبد اللطيف: نجاحي في "الاختيار" عوضني عن غياب 10 سنوات

أحمد شاكر عبد اللطيف
أحمد شاكر عبد اللطيف

أبدى الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف  سعادته بردود الأفعال التي تلقاها من جمهوره عن دوره فى مسلسل "الاختيار 2 ”، مشيرا إلى أن العمل الفني أعاده إلى الدراما بعد غياب 10 سنوات.

 

وأضاف  أحمد شاكر عبد اللطيف فى تصريحات لـ “صدى البلد”، أن دوره فى مسلسل “الاختيار 2” عوضه عن فترة الغياب، مؤكداً أن سبب ابتعاده طيلة هذه المدة لأنه لا يجيد الانضمام والتعامل مع “الشلالية”.

 

وتابع احمد شاكر عبد اللطيف "لا أجيد الشلالية، ولكن أجيد تقمص أى دور، وبعد فضل الله، كان الفضل إلى مخرج العمل بيتر ميمى فى عودتى، فالنجاح الذى حققته فى 10 أيام عوضنى عن غيابى 10 سنوات”.

 

واستطرد أحمد شاكر عبد اللطيف “نجاح الشخصية والعمل بشكل عام مدوٍ، وقد تلقيت تعليقات من كبار الفنانين الذين أكدوا أننى عدت بكل لياقتي الفنية”. 

أحمد شاكر عبد اللطيف.. سر عودته إلى الدراما بشخصية الخائن محمد عويس

 

وكان الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، ظهر ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل “ الاختيار 2 ” ، حيث يلعب دور ضابط المرور محمد عويس، الذى كان ضالعاً فى عملية اغتيال المقدم محمد مبروك، حيث يعد تلك العمل عودة له بعد انقطاع دام على الشاشة لما يقرب من 10 سنوات .

 

 

وأكد أحمد شاكر عبد اللطيف، في تصريحات سابقة لـ “صدى البلد”، أن دوره في الأحداث بمثابة مفاجأة للمشاهدين، منوها بأنه من المقرر أن تعود الشخصية للظهور من خلال الأحداث في الحلقة السابعة ، حيث تحمل العديد من المفاجآت.

 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

ويعرض مسلسل الاختيار 2، على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحًا والثالثة ظهرًا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحًا، والإعادة في تمام العاشرة صباحًا والسادسة مساء.

 

 

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادًا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

 

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

 

 

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