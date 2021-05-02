بسبب الوقفات والاقتحامات .. تأخير مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

كشفت “ بي بي سي ” عن تأخير انطلاقه مباراة مانشستر يونايتد وليفربول المقرر لها بعد قليل علي ملعب اولد ترافورد في الجولة الـ34 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي .

وتم تأخير انطلاق المباراة لدواعي أمنية، ولكن لم يتم تحديد الموعد الجديد لانطلاق المواجهة.

وجاء ذلك التأخير بسبب الوقفات الاحتجاجية من جانب جماهير مانشستر يونايتد للمطالبة برحيل عائلة جليزر الأمريكية عن النادي، وذلك بعد موقف الإدارة الخاص ببطولة دوري السوبر الأوروبي.

واقتحمت بعض الجماهير ملعب المباراة للتعبير عن غضبها تجاه عائلة جليزر قبل المواجهة المنتظرة لكتيبة سولسكاير أمام ليفربول في البريميرليج.

وكان فريق نادي مانشستر يونايتد ضمن اثني عشر فريقًا أعلنت الانسحاب عن بطولة دوري السوبر الأوروبي.

ويحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفا على نظيره مانشستر يونايتد، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم 34 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب “أولد ترافود”، معقل مانشستر يونايتد، وستذاع المباراة عبر قناة “بي إن سبورتس 1” بتعليق عصام الشوالي.

ترتيب مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 67 متأخرا بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

بينما يحتل ليفربول المركز السادس.

مانشستر يونايتد × ليفربول



ويتأكد استعادة مانشستر سيتي للقب قبل 4 مباريات على نهاية الموسم، بعد فوزه على كريستال بالاس أمس، وخسارة مانشستر يونايتد أمام ليفربول اليوم، الأحد.

ويدرك أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، أن سباق اللقب انتهى عمليا منذ أسابيع، لكن المدرب النرويجي لن يستمتع كثيرا بفكرة أن تهدي الهزيمة أمام الغريم التقليدي، ليفربول، اللقب إلى سيتي.

لكن مع انشغال يونايتد بقبل نهائي الدوري الأوروبي أمام روما، سيدخل ليفربول المباراة بحافز كبير مع إدراكه أن الهزيمة ستطيح بآماله في المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

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