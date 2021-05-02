إجراءات احترازية مشددة واستخدام للمنصات الإلكترونية.. تقليص عدد المرافقين ومراعاة التباعد داخل القاعات.. كيف تجري جامعة القاهرة مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه تحت ظلال كورونا

عميد آداب القاهرة: إجراء مناقشات الرسائل العلمية بضوابط.. وهذا نظام الحضور لطلاب الدراسات العليا في رمضان

ثلاثة مرافقين وإجراءات احترازية مشددة.. اقتصاد القاهرة توضح كيفية مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه

عميد آثار القاهرة: إجراء مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه بعد العيد وفقا لهذه الضوابط

يتساءل العديد من طلاب الدراسات العليا بجامعة القاهرة عن كيفية إجراء المناقشات الخاصة برسائل الماجستير والدكتوراه خلال الفترة الحالية.

وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" كيفية إجراء هذه المناقشات خلال الفترة الحالية والإجراءات التي تتبعها الكليات في هذا الشأن.

وكشف الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن نظام الحضور بالنسبة لطلاب الدراسات العليا بالكلية خلال شهر رمضان، وكذلك كيفية إجراء المناقشات الخاصة بالرسائل العلمية والضوابط المقررة لها.

وقال الدكتور شريف كامل، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه يتم طرح المقررات الدراسية لطلاب مرحلة الدراسات العليا إلكترونيا، من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية، كما هو الحال بالنسبة لطلاب مرحلة الليسانس.

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وأوضح عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة أنه بالنسبة لمناقشات الرسائل العلمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه بالكلية، فإنها تتم في أضيق الحدود ووفقا لجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمقررة من قبل وزارة الصحة، وبناءَ على توجيهات وتعليمات مجلس الجامعة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الأعداد المسموح لها بالحضور تكون خمسة أفراد كحد أقصى داخل القاعة، مع وجود تباعد كاف بينهم، مؤكدا التزام الكلية بقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وكان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة أوضح أن الحضور بالكلية خلال شهر رمضان يقتصر على التطبيقات العملية التي تحتاج إلى ممارسة داخل الكلية، مع تقسيم الطلاب على مجموعات وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة.

وقال إن الكلية بصدد الانتهاء من معمل خاص بالترجمة، حيث تم الانتهاء من جميع الانشاءات الأساسية الخاصة به من الأرضيات والحوائط والتجهيزات الخشبية الخاصة به، حيث إن الكلية ستقوم بتركيب الأجهزة الخاصة به، وذلك بعد الحصول عليها من الشركة المختصة، حيث إن هذه الأجهزة تكون على أعلى المستويات ووفقا لأحدث المعايير والتكنولوجيات العالمية، لافتا إلى أنه من المقرر تركيبها بالمعمل بعد عيد الفطر المبارك.

وأضاف عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة أن هذا المعمل سيكون له العديد من الإسهامات في دعم جميع برامج اللغات والترجمة، خاصة البرامج الخاصة بنظام الساعات المعتمدة، ليتم تفعيله بعد استقبال الأجهزة مباشرة.

من جانبه، قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المناقشات التي يتم إقامتها خلال الفترة الحالية تكون وفقاً للضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة.

وأضاف الدكتور محمود السعيد، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، إنه لا يتم السماح بأكثر من ثلاثة مرافقين، كما أنه تتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الحاضرين داخل القاعات، بمسافة لا تقل عن مترين بين كل فرد وآخر.

وأشار إلى أنه من الممكن استخدام المنصة الإلكترونية في المناقشة، بناءً على طلب أحد المناقشين أو الطالب ، لافتاً إلى أنه يجب حضور المشرف على المناقشة.

وكان عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أوضح أن امتحانات "الميد تيرم" من المقرر أن تعقد بعد عيد الفطر المبارك.

وقال إنها ستكون "أونلاين" من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية "بلاك بورد" لمنع التجمعات بين الطلاب بمقر الكلية، خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها، ولمنع انتشار فيروس "كورونا" بينهم.

في السياق ذاته، قال الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إن المناقشات الخاصة برسائل الماجستير والدكتوراه بالكلية سيتم البدء فيها بعد عيد الفطر المبارك.

وأوضح الدكتور أحمد رجب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لا يتم إجراؤها خلال شهر رمضان لعدم مناسبة المواعيد المقررة لإجرائها، حيث إنها تبدأ من الساعة الرابعة عصرا، لافتا إلى أنه أيضا لا يوجد مناقشات كثيرة خلال هذه الفترة، فهناك متسع من الوقت لإجرائها.

وأضاف عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة أنه تم إعداد جدول خاص بالمناقشات التي ستتم بعد العيد مباشرة، مؤكدا أنه سيكون هناك التزام كبير بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة، وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة، حيث إنه لن يزيد عدد الحضور عن خمسة أفراد داخل القاعة ، مع وجود تباعد اجتماعي بينهم.

وأشار إلى أن الكلية تسمح لأحد أعضاء لجنة المناقشة ، بإجرائها "أونلاين" في حال عدم قدرته على الحضور بمقر الكلية، ولكن يشترط أن يكون المشرف الرئيسي وأحد المناقشين الآخرين متواجدين داخل القاعة وإجراء المناقشة حضوريا.

ونوه عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة إلى أنه يتم تقليص مدة وعدد ساعات المحاضرات خلال شهر رمضان لتكون المحاضرة مدتها ساعة واحدة، سواء لطلاب الدراسات العليا أو مرحلة البكالوريوس.