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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المفتي: فتح مكة درس يؤكد أن الإسلام يبتغي النور والهداية

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن صلح الحديبية شهد دوراً عظيما بين الرسول صلى الله عليه وسلم والوفود المتفاوضة.

وتابع علام خلال حواره مع الإعلامي حمدى رزق مقدم برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة " صدى البلد": "النبي صلى الله عليه وسلم انصاع لشروط صعبة ووافق عليها خلال صلح الحديبية".

وأكمل: "تنازل النبي الكريم عن كثير من الأمور خلال صلح الحديبية كان ليقينه بأن الخير قادم وبأن السلام أفضل من الحرب".

وأوضح مفتي الديار المصرية: أن "فتح مكة  أكبر الدروس التي تؤكد أن الإسلام يبتغي النور والهداية لا الحرب وإراقة الدماء".

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية برنامج نظرة الرسول صلى الله عليه وسلم حمدي رزق

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