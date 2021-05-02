بالتعاون مع الشباب والرياضة ..  المركز الأوليمبي يتزين بصور أبطال مصر الأولمبيين

دعما لأبطال مصر الأولمبيين قبل أولمبياد طوكيو قامت روابط الرياضية بقيادة الدكتور وليد الملاح بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمركز الأوليمبي برئاسة عاطف حمودة بتزين سور المركز بصور أبطال مصر الاولمبيين والمتعاقدين مع روابط الرياضية

وقدمت روابط شكرها للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعاطف حمودة مدير المركز الأوليمبي وجميع العاملين والذين يعملون دائما لخدمة ابطال مصر.

وقامت بنشر صور كل من أبطال الألعاب الأخرى على سور المركز الأوليمبي دعما لأبطال مصر قبل خوض منافسات أولمبياد طوكيو المقبلة هم :-هداية ملاك ونور حسين وعبد الرحمن وائل ابطال التايكوندو ومحمد طاهر زيادة وكريم الزغبى ابطال الفروسية وإيهاب عبد الرحمن ومصطفى الجمل أبطال مصر فى العاب القوى وعلاء أبو القاسم ومحمد عامر ابطال مصر في السلاح وجيانا فاروق وعلى الصاوى أبطال الكاراتيه ومحمد إبراهيم كيشو وسمر حمزة فى المصارعة ودينا مشرف بطلة مصر فى تنس الطاولة وعلى خلف الله بطل مصر فى السباحة وشريف عثمان وريحاب احمد ابطال مصر البارالمبيين في رفع الاثقال وايه ايمن بطلة مصر البارالمبية فى السباحة وعبد الخالق البنا بطل مصر في التجديف وبسملة السلاموني بطلة مصر وافريقيا في الترايثلون.