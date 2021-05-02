عميد آداب القاهرة : إجراء مناقشات الرسائل العلمية بضوابط .. وهذا نظام الحضور لطلاب الدراسات العليا في رمضان

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن نظام الحضور بالنسبة لطلاب الدراسات العليا بالكلية خلال شهر رمضان ، وكذلك كيفية إجراء المناقشات الخاصة بالرسائل العلمية والضوابط المقررة لها .

وأضاف "كامل" في تصريحاته لموقع "صدى البلد" أنه يتم طرح المقررات الدراسية لطلاب مرحلة الدراسات العليا الكترونيا ، من خلال المنصة الاليكترونية الخاصة بالكلية ، كما هو الحال بالنسبة لطلاب مرحلة الليسانس .

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وأوضح ، إنه بالنسبة لمناقشات الرسائل العلمية لمرحلتي الماجيستير والدكتوراه بالكلية ، فإنها تتم في أضيق الحدود ووفقا لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة والمقررة من قبل وزارة الصحة ، وبناء على توجيهات وتعليمات مجلس الجامعة في هذا الشأن .

وأشار إلى أن الأعداد المسموح لها بالحضور تكون خمس أفراد كحد أقصى داخل القاعة ، مع وجود تباعد كاف بينهم ، مؤكدا على التزام الكلية بقرارات المجلس الأعلى للجامعات .

وكان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة قد أوضح ، إن الحضور بالكلية خلال شهر رمضان يقتصر على التطبيقات العملية ، التي تحتاج إلى ممارسة داخل الكلية ، مع تقسيم الطلاب على مجموعات وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي ، والإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة .