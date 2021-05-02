خلافات على المذاكرة .. طالبة ثانوى تنتحر من أعلى كوبرى أبو زعبل بالقليوبية

أقدمت طالبة بالصف الثالث الثانوي على إلقاء نفسها من أعلى كوبري أبوزعبل بترعة الإسماعيلية بمحافظة القليوبية بسبب خلافات على المذاكرة مع والديها وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن جثة المتوفاة عقب ذلك.

أقرأ أيضا:

ضبط 140 طربة حشيش بحوزة تاجري مخدرات في الخصوص



تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بوفاة الطالبة "ب. ع" 17 عام طالبة بالصف الثالث الثانوي حيث قامت بإلقاء نفسها من أعلى كوبري أبوزعبل بترعة الإسماعيلية.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والعقيد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة.

وتبين أن سبب ارتكاب الواقعة خلافات بين المتوفاة ووالديها بسبب المذاكرة وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة، بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن جثة المتوفاة عقب ذلك.

من ناحية اخري تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط عاطلين بحوزتهما 140 طربة حشيش قبل ترويجها في عيد الفطر المبارك، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً بتمكن قسم شرطة الخصوص، من إحباط ترويج أكبر صفقة حشيش قبل أيام من عيد الفطر المبارك في منطقة الخصوص.

وكشفت التحريات قيام كلا من محمد زيد، ومحمد فؤاد بجلب كمية من مخدر الحشيش لترويجها على المتعاطين خلال عيد الفطر المبارك، وتخزين الكمية بمنزل الأول.

وباستهداف المنزل تمكنت قوة من قسم شرطة الخصوص من ضبط المتهمين وبحوزتهما 140 طربة حشيش، و26 ألف جنية وفرد خرطوش وطبنجة.

واعترف المتهمين بحيازة المواد المخدرة لترويجها في عيد الفطر حيث يكُثر الطلب على مخدر الحشيش، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

من ناحية أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عنصر إجرامي سبق اتهامه فى 5 قضايا مخدرات وسلاح ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 9 أحكام جنائية قتل وسرقة بالإكراه وبحوزته 60 جرام هيروين وسلاح نارى فرد خرطوش وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بورود معلومات سرية لمباحث مركز القناطر الخيرية تفيد بقيام عاطل سبق اتهامه في 5 قضايا مخدرات وهارب من أحكام بدائرة المركز بترويج المخدرات على عملائه والمطلوب التنفيذ فى 9 أحكام جنائية "2 قتل و2 سرقة بالإكراه و4 سرقات ومخدرات" وصدر ضده أحكام بالإعدام و4 جنايات مؤبد و4 جنايات 10 سنوات.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية وتشكل فريق بحثى بقيادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع مباحث مركز القناطر الخيرية وتم استهداف المتهم وإعداد الأكمنة اللازمة بمنطقة عرب الحارث وألقى القبض على المتهم "ش. س" وبحوزته 60 جرام هيروين وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقات من ذات العيار وتولت النيابة التحقيق.