رامز عقله طار.. إصابة حمادة هلال.. ورامز جلال :أقسم بالله مش أنا

وقع المطرب والفنان حمادة هلال، ضحية مقلب «رامز عقله طار»، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد.



وخلال لعبة ضرب النار، الملاهي، تعرض الفنان حمادة هلال، للإصابة في الفم، قبل ينفعل من الأمر.



فيما قال هلال، أنه :«مشكلتي أن عندي تصوير، ومش عارف هصور أزاي»، ليرد رامز جلال، قائلا :"اقسم بالله مش انا ومش ضربة في بوقه".



وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة

وخلال الحلقة، قال جلال، إنه :«مافيش لياقة ولا نيلة، وواضح أن الفيست ده غرقة، وحمادة اتزحلق في البانيو، وحمادة قلب غادة في الملاهي».

