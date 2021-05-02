رسميا .. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

أكد نادي مانشستر يونايتد في بيان رسمي تأجيل مباراة الفريق أمام ليفربول إلى وقت لاحق لم يتم تحديده.

واضاف اليونايتد في بيان، أنه بعد المناقشات بين الشرطة والبريميرليج ومجلس أولد ترافورد والأندية، تم تأجيل المباراة أمام ليفربول لدواعٍ أمنية بعد تظاهرات اليوم، وسيتم المناقشة مع البريميرليج بشأن تحديد موعد آخر لتلك المواجهة، جماهيرنا تتمتع بالشغف تجاه مانشستر يونايتد، ونتفهم تمامًا حقهم في التعبير عن رأيهم عبر التظاهر السلمي .

شهد محيط ملعب أولد ترافورد وقفة احتجاجية كبيرة من جانب جماهير مانشستر يونايتد للمطالبة برحيل عائلة جليزر الأمريكية عن النادي، وذلك بعد موقف الإدارة الخاص ببطولة دوري السوبر الأوروبي.

واقتحمت بعض الجماهير ملعب المباراة للتعبير عن غضبها تجاه عائلة جليزر قبل المواجهة المنتظرة لكتيبة سولسكاير أمام ليفربول في البريميرليج.

وكان فريق نادي مانشستر يونايتد ضمن اثني عشر فريقًا أعلنت الانسحاب عن بطولة دوري السوبر الأوروبي.

يذكر أن مانشستر يونايتد كان من المقرر أن يستقبل ليفربول اليوم في قمة مباريات الجولة رقم 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن جماهير الشياطين الحمر اقتحمت ملعب أولد ترافورد مطالبة برحيل ملاك النادي.

