إيهاب توفيق عن أغاني المهرجانات: الناس حاليا بتسمع غلط

أكد المطرب إيهاب توفيق، أن أغاني المهرجانات تحتوي على العديد من الأخطاء سواء في الموسيقى أو الكلمات، موضحا أن "المهرجانات تتغيير لكن بشكل جديد، لتعلق إيناس الدغيدي قائلة "دا مش تطور دا تغير".



وأضاف “توفيق” خلال حواره ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”: "الناس بقت تحب تسمع الأغاني دي.. الناس بتسمع غلط وبتحب الحاجة الوحشة".

وتابع: "بقلق من غناء المهرجانات الناس هتقول بوظت تاريخك"، منوهًا إلى أن أغنية بنت الجيران بها كلمات خطأ كثيرة لكن اللحن جيد.



وأوضح أن لحن أغنية “بنت الجيران" لا يوجد به أخطاء، مضيفا: اللحن دا أساسا كان بتاع حماقي”.



