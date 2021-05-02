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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة في احدث ظهور لها

لطيفة عبر إنستجرام : كل شم نسيم و كلنا بخير و صحة و سعادة

لطيفة
لطيفة

نشرت الفنانة لطيفة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلقت لطيفة علي الصورة قائلة :" كل سنة و كل اخواتنا و حبايبنا المسيحيين بخير و كل شم نسيم و كلنا بخير و صحة و سعادة " 
 

يذكر أن ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، يضم 14 أغنية، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة.

 

 ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.  

 

وطرحت المطربة لطيفة مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبري.

لطيفة انستجرام التواصل الاجتماعي الفنانة الفن

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