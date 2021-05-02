تجاهلوا كورونا.. جماهير إنتر تخرج بالآلاف للاحتفال بالدوري الإيطالي.. فيديو وصور

خرجت جماهير إنتر للاحتفال في شوارع مدينة ميلان بتتويج فريقها بلقب الدوري الإيطالي.

وضمن فريق إنتر حسم لقب الدوري الإيطالي لصالحه، بعد تعادل أقرب ملاحقيه فريق أتالانتا مع ساسولو، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في الجولة 34 للمسابقة.

واحتشدت جماهير نادي إنتر بالآلاف في مدينة ميلان للاحتفال بفوز فريقها بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 11 عامًا، متجاهلين قواعد وإجراءات السلامة للحد من تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن إنتر رفع رصيده من البطولات في الدوري الإيطالي لـ 19 لقب، وهو اللقب الأول لهم في البطولة منذ 11 عامًا.