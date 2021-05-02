وزير الاتصالات: توفير الإمكانيات لدعم العمل الريادي والإبداعي للشباب

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تحفيز ريادة الأعمال المرتكز على الإبداع الرقمي يعد أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات لبناء مصر الرقمية وركيزة أساسية لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات والتكنولوجيا الدولية.

وأكد حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانيات من أجل خلق البيئة الداعمة للعمل الريادي والإبداعي لدى الشباب في كافة أنحاء الجمهورية.



وأضاف - في بيان له اليوم الأحد- أن هذا يأتي في إطار الجهود المبذولة لرعاية الإبداع التكنولوجي لدى الشباب وتقديم كافة أشكال الدعم في مجال ريادة الأعمال؛ وتستكمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروعاتها ومبادراتها لتشجيع الشباب على العمل الريادي والابتكاري من أجل خلق فرص عمل غير تقليدية وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة.



وأشار إلى أن مصر تحظى بريادة إقليمية في مجال جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة بالشرق الأوسط وإفريقيا، واستحوذت الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة على أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية بقارة إفريقيا، بنحو 24% من إجمالي عدد صفقات القارة في 2020.



وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الابتكار هو أحد المقومات الأساسية لبناء اقتصاد المعرفة ومحرك رئيس للتنمية الاقتصادية؛ ولهذا تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير الإمكانيات لدعم العمل الريادي والإبداعي لدى الشباب من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية، ومساعدة رواد الأعمال لتطوير أفكارهم وتحويلها الى منتجات ذات قيمة مضافة، ودعم الشركات الناشئة وتفعيل دورها في منظومة التحول الرقمي.



ويقوم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بتنفيذ عدد من البرامج لتحفيز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال بدءا من تعزيز تلك الثقافة في المجتمع الطلابي مرورا بتقديم الدعم المالي والفني واللوجيستي لرعاية مشروعاتهم الابتكارية وعرض منتجاتهم النهائية في الأسواق العالمية؛ واستطاع المركز خلال العام الحالي فقط إيجاد 4025 فرصة عمل من البرامج المقدمة للشركات الناشئة، بالإضافة الى تقديم الدعم والتدريب لـ766 رائد أعمال؛ وتسعى الوزارة حاليا لنشر مراكز الإبداع الرقمي في كافة المحافظات تحقيقا لمبدأ العدالة في التنمية.



وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مراكز إبداع مصر الرقمية لإتاحة الفرص للشباب بالمحافظات للابتكار وإطلاق العنان لفكرهم الخلاق؛ وتضم المراكز مسرعات وحاضنات الأعمال ويتم من خلالها تنفيذ عدد من البرامج لتدريب الشباب على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك في مهارات ريادة الأعمال.



كما تنظم الوزارة مسابقات الابتكار لتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال في المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وتم الانتهاء من التشغيل المبدئي لخمسة مراكز في الجامعات بكل من المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقنا؛ ويجرى حاليا العمل لإنشاء خمسة مراكز أخرى في الإسماعيلية، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



كما يجرى تخطيط المرحلة الثالثة من المشروع لإطلاق المراكز بمحافظات إضافية، وتم توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعتي بنها والفيوم لإنشاء مراكز جديدة بها كما تم التباحث من أجل انشاء مركز آخر بمحافظة كفر الشيخ.



كما تتعاون هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مركز تحديث الصناعة، وشركة سيمنز مصر لإنشاء وتجهيز أول مركز إبداع في الجيل الصناعي الرابع في مصر وذلك بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث يستهدف المركز التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبني التكنولوجيا المتقدمة في التصنيع المحلى، فضلًا عن التدريب على تقنيات الأتمتة والرقمنة، وتقديم الدعم اللازم في مجالات تحفيز الابتكار الصناعي وتصميم المصانع الذكية بما يسهم في نقل المعرفة، وتطوير القطاع الصناعي.



ولتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين؛ تم إطلاق منصة "فرصتنا.. رقمية" التي يتم من خلالها تخصيص نسبة 10% من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات عبر المنصة، وفي هذا الصدد تم إسناد 16 مشروعا بقيمة إجمالية 44 مليون جنيه لشركات صغيرة ومتوسطة ويجرى حاليا التحضير للدفعة الثانية من المشروعات.



وتم أيضا إطلاق مبادرة "منصة إطلاق الشركات الناشئة" Startup Launchpad بالشراكة مع الجامعة الأمريكية كعضو في برنامج كلية Babson العالمية، حيث تهدف المبادرة إلى الإسهام في تحفيز بيئة الابتكار التكنولوجي بمصر من خلال بناء قدرات الشباب في مجال ريادة الأعمال لتأسيس مشروعات ترتكز على حلول تكنولوجية مبتكرة؛ ولقد تخرج من الدورة الأولى للمبادرة 13 شركة ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ومنصات التجارة الإلكترونية، والحوسبة السحابية، وتطوير الألعاب الرقمية، وتطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

وإلى جانب ذلك، أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بالتعاون مع شركة "فيزا" العاملة في مجال الدفع الرقمي والتكنولوجيا برنامجا تدريبيا لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتعزيز قدراتهم وزيادة فرص تطبيق الحلول الابتكارية من خلال توفير مجموعة شاملة من الخدمات والمزايا.

واستجابة لرغبات عدد كبير من طلاب الجامعات؛ تم الإعلان عن البدء في دورة جديدة خلال الشهر الجاري ضمن برنامج بناء قدرات طلبة وخريجي الجامعات في مجال الإبداع وريادة الأعمال InnovEgypt وهو برنامج تدريبي على مسارات ومهارات الابتكار وريادة الأعمال يستهدف طلاب الجامعات المُختصين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.