لمواجهة كورونا..حملات لمنع تجمعات المواطنين بـ كورنيش القناطر الخيرية ..شاهد

تابع اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية منطقة الكورنيش ومناطق وذلك للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع أي تجمعات في إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأشار رئيس المدينة الى تكثيف الحملات على منطقة الحدائق وكورنيش النيل لرصد ومتابعة أي مخالفات بهذا الشأن ومنع أي تجمعات للمواطنين.



وكان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد اصدر تعليماته لرؤساء المدن والأحياء بغلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة، خلال احتفالات أعياد شم النسيم وذلك حرصا على سلامه وصحة المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية على رؤساء المدن والأحياء،ضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى وذلك بالتنسيق بين كل من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية استعدادا لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع فضلًا عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.



وشدد المحافظ على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن إرتداء المواطنين للكمامات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مناشدا جموع المواطنين بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظا على الصحة العامة.



وأكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ،استمرار شن الحملات المفاجئة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرار فرض غرامة 50 جنيها على المخالفين لارتداء الكمامات في المواصلات والأماكن العامة حفاظا على الصحة العامة.



ونوه المحافظ بأنه تم تكليف قيادات المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية على مدار اليوم بكافة أنحاء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأشار الهجان إلى أن الحملات التى قام بها رؤساء مجالس المدن والأحياء ونوابهم على مستوى المحافظة أسفرت حتى الآن عن ضبط 1585 شيشة وتحرير 1150 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 103 مقهى.



وناشد اللواء عبد الحميد الهجان المواطنين الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأعلن محافظ القليوبية عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي رقم (01220055008) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114)، أو رسائل الواتس آب ((01119992624 - 01555573040).



بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335)، والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد، وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية، أو من خلال تطبيق "صحة مصر".

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