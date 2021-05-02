عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة كورونا..حملات لمنع تجمعات المواطنين بـ كورنيش القناطر الخيرية ..شاهد

حملات عي كورنيش القناطر
حملات عي كورنيش القناطر الخيرية

تابع اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية منطقة الكورنيش ومناطق وذلك للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع أي تجمعات في إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. 

 

اقرأ أيضا:
ضبط 1214 شيشة وتحرير 1024 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 73 مقهى في القليوبية
 

وأشار رئيس المدينة الى تكثيف الحملات على منطقة الحدائق وكورنيش النيل لرصد ومتابعة أي مخالفات بهذا الشأن ومنع أي تجمعات للمواطنين.


وكان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد اصدر تعليماته لرؤساء المدن والأحياء بغلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة، خلال احتفالات أعياد شم النسيم وذلك حرصا على سلامه وصحة المواطنين.
وأكد محافظ القليوبية على رؤساء المدن والأحياء،ضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى وذلك بالتنسيق بين كل من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية استعدادا لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع فضلًا عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.


وشدد المحافظ على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن إرتداء المواطنين للكمامات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مناشدا جموع المواطنين بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظا على الصحة العامة.


وأكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ،استمرار شن الحملات المفاجئة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرار فرض غرامة 50 جنيها على المخالفين لارتداء الكمامات في المواصلات والأماكن العامة حفاظا على الصحة العامة.


ونوه المحافظ بأنه تم تكليف قيادات المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية على مدار اليوم بكافة أنحاء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.


وأشار الهجان إلى أن الحملات التى قام بها رؤساء مجالس المدن والأحياء ونوابهم على مستوى المحافظة أسفرت حتى الآن عن ضبط 1585 شيشة وتحرير 1150 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 103 مقهى.


وناشد اللواء عبد الحميد الهجان المواطنين الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأعلن محافظ القليوبية عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي رقم (01220055008) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114)، أو رسائل الواتس آب ((01119992624 - 01555573040).


بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335)، والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد، وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية، أو من خلال تطبيق "صحة مصر".

180706854_4044888092213655_4104584431842347312_n
180706854_4044888092213655_4104584431842347312_n
181595435_4044888115546986_8787897358358454824_n
181595435_4044888115546986_8787897358358454824_n
181716886_4044888098880321_3286057612380095191_n
181716886_4044888098880321_3286057612380095191_n
اخبار محافظة القليوبية القليوبية القناطر الخيرية الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة بالخصوص وشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة بشبرا الخيمة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

محافظ القليوبية ومدير الأمن يهنئان الأنبا مكسيموس بعيد القيامة المجيد.. صور

محافظ القليوبية: الإغلاق الفوري لأي منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

90 مليون جنيه لمشروعات الطرح الاستثماري برياضة القليوبية

محافظ القليوبية: إنشاء مصاعد للعاملين والمترددين على مبنى الديوان العام

صحة القليوبية: رفع حالة الطوارئ استعدادا لأعياد شم النسيم

ترشيحاتنا

الليجا تشتعل.. برشلونة يتقدم على فالنسيا 3-1 في الدوري الإسباني

موعد ليلة القدر وسر إخفائها في العشر الأواخر .. معلومات لا يعرفها الكثير

شاهد.. هدف عبدالله السعيد العالمى فى مرمى الزمالك

صلاة التراويح من مسجد الحسين.. فيديو وصور

الشوط الأول انتهى.. بيراميدز يتقدم بهدف عبدالله السعيد أمام الزمالك وإنذارين

حكومة أبو ظبي تخفف إجراءات السفر بحق "الملقحين" ضد كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر العالم.. الصحة العالمية تكشف أسباب تفاقم أزمة كورونا فى الهند

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

تم تأجيلها.. تفاصيل شغب جماهير مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول.. شاهد

اجتماع عاجل في الأهلي للرد على قرار اتحاد اليد بشأن بطولتي الدوري والكأس

عبدالله السعيد يحرز هدفا عالميا فى مرمى الزمالك

أثار رعب الأهلاوية.. تفاصيل وعكة كهربا الصحية وماذا حدث معه داخل المستشفي

جنون المعدن الأصفر.. ماذا حدث لـ أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع؟

علامات ليلة القدر .. 8 أمارات تميزها منها الشمس بلا شعاع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

المزيد

ساحة رأي

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ